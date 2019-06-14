Экономика

Псковский предприниматель Павел Оберемко о малом бизнесе: Никто никого не прессует, наше государство - лучшее в мире

Псковский предприниматель, эксперт Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь», один из победителей конкурса «Лидер года», гендиректор ООО «Батут 60», руководитель семейно-досугового центра «Понарошкино» Павел Оберемко высказался о ситуации с малым бизнесом, сложившейся в регионе. Своим мнение Павел Оберемко поделился 18 июня в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«По своему опыту, могу сказать, что у нас никто не прессует малый бизнес. Наше государство в этом плане - самое лучшее в мире. Никому мы вообще не нужны, чтобы не давать хода, - отметил Павел Оберемко. - Никто никогда не выкачивал из меня взятки. Все шли навстречу. Тот же Роспотребнадзор, которым всех пугают, просто говорит: «Паша, тут ты не прав, надо сделать это, написать - то, прийти туда-то тогда-то. Проблемы у малого бизнеса, конечно, есть, но они связаны c другим. Могу выделить 2: объективную и субъективную. Объективная - нехватка клиентов и нехватка у них денег. Субъективная - у меня мало опыта и знаний. Их не достает, чтобы расти куда-то, двигаться дальше».