Экономика

В «Выставке промышленников Псковской области» примет участие «Псковский гончар»

В рамках подготовки к «Выставке промышленников Псковской области», которая пройдет 28 и 29 июня в ходе XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове организаторы продолжают знакомить с участниками форума. В выставке примет участие завод «Псковский гончар».

Псковский (Луковский) гончарный промысел насчитывает более 300 лет своего существования. В 1971 году на месте бытования промысла был образован Псковский экспериментальный завод художественных изделий (ныне «Завод «Псковский гончар»), а с 1975-го он включен в официальный Перечень предприятий народных художественных промыслов.

Производственный кооператив «Завод «Псковский гончар» производит и предлагает художественную керамику в широком ассортименте: горшочки для жаркого, миски, пельменницы, наборы чайные и кофейные, кувшины, панно, декоративные блюда, вазы и кубки, подсвечники, скульптуру, мелкую пластику и другие изделия.



В часы работы выставки будет организована обширная развлекательная программа, презентации компаний, розыгрыш призов и подарков для активных участников развлекательной программы выставки. Для этих целей будет установлен сценический комплекс и интерактивный экран.

«Выставка промышленников Псковской области» будет расположена на парковке у Дома Спорта на ул. Калинина.



Генеральный спонсор - ПАО «Транснефть»

Спонсоры - ЗАО «ЗЭТО», ООО «Техносвар КС», агентство полного цикла «Городской формат»

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