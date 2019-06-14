Экономика

Проблемы и перспективы развития молочного хозяйства в Псковской области станут темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

В четверг, 20 июня, в 10.30, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, проблемам и перспективам развития молочного хозяйства в Псковской области.

В прошлом году эксперты неоднократно высказывали опасения по поводу состояния молочного направления в Псковской области. Снижение закупочных цен на молоко при росте цен на горючее и общей инфляции стало одним из ключевых факторов риска для отрасли. Свою негативную лепту внесли и погодные условия. Более того, озвучивалось, что в этом году многие хозяйства могут лишиться дотаций по молоку.

При этом, согласно статистике, молочная отрасль сельского хозяйства в регионе, хоть и незначительно, но развивается. А недавно стало известно, что на ПМЭФ-2019 подписано соглашение о начале реализации инвестиционного проекта - ОАО «Красное знамя» построит в Новосокольническом районе современную молочную ферму. В то же время на том же ПМЭФ президент ГК «Кабош» обсуждал возможность по строительству молочных ферм с другими регионами, не в Псковской области.

Означает ли это, что в молочной отрасли на региональном уровне неоднозначная ситуация?

В рамках пресс-конференции мы обсудим текущую ситуацию в молочном секторе АПК региона, успехи и проблематику, рассмотрим вопросы ценообразования на молоко в регионе, особенности предоставления существующих профильных мер господдержки и аспекты применения сухого молока и пальмового масла, применяемого при производстве молокосодержащих продуктов, а также узнаем о возможных путях развития отрасли в Псковской области.

Спикеры:

• председатель комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Псковской области Романов Николай Александрович

• глава крестьянского (фермерского) хозяйства (Печорский район) Лопотов Александр Николаевич

• председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Ершовский» Моисеев Геннадий Алексеевич

• генеральный директор ГК «Кабош» Матвеев Дмитрий Викторович

Дата проведения: 20 июня. Начало в 10.30.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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