Экономика

Технологический центр «Техносвар» - участник «Выставки промышленников Псковской области»

В рамках подготовки к «Выставке промышленников Псковской области», которая пройдет 28 и 29 июня, в рамках XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове организаторы продолжают знакомить с участниками форума. В выставке примет участие технологический центр «Техносвар».



Технологический центр «Техносвар» - современное предприятие, специализирующееся на разработке и производстве оборудования для основных видов сварки:

контактной точечной, шовной и рельефной сварки

контактной стыковой сварки оплавлением

полуавтоматической сварки плавящимся электродом в среде защитных газов

дуговой сварки под слоем флюса

диффузионной сварки в вакууме

Продукция центра успешно эксплуатируется в различных промышленных областях: строительстве, авиа- и ракетостроении, машиностроение, атомной энергетике, судостроении.

Использование современных технологий производства, соответствие международным стандартам качества позволяют нам занимать конкурентоспособное положение на мировом рынке сварочной техники уже более 10 лет.

В часы работы выставки будет организована обширная развлекательная программа, презентации компаний, розыгрыш призов и подарков для активных участников развлекательной программы выставки. Для этих целей будет установлен сценический комплекс и интерактивный экран. «Выставка промышленников Псковской области» будет расположена на парковке у Дома Спорта на ул. Калинина.



Генеральный спонсор - ПАО «Транснефть»

Спонсоры - ЗАО «ЗЭТО», ООО «Техносвар КС», Агентство полного цикла «Городской формат»

Информационная поддержка - ПЛН, ЦДИ, радио «Эхо Москвы в Пскове», телеканал «Первый Псковский»