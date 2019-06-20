Экономика

В псковском «Магните» и «Пятерочке» Роспотребнадзор нашел молочный фальсификат

Контроль качества и безопасности молочной продукции, находящейся в обороте, является приоритетной задачей управления Роспотребнадзора по Псковской области.

В наше время потребителю предлагается большой ассортимент молочной продукции разной ценовой категории. Как правило, дешевая продукция вытесняет с рынка более дорогую, при этом качество, предлагаемого производителем товара, вызывает ряд сомнений. Удешевление продукции, увеличение числа ее видов и разновидностей, происходит за счет введения в их состав компонентов из растительного сырья (растительных масел, соевых белков и др.), добавления сухого молока и прочее, то есть – фальсификации продуктов.

Управлением Роспотребнадзора по Псковской области в ходе проведения контрольной закупки по письменному обращению гражданина на качество молочной продукции в отношении ООО «Агроторг» магазин «Пятерочка» по адресу: г.Псков, ул.Л.Толстого, д.5 и АО «Тандер» магазин «Магнит» по адресу: г.Псков, ул.Л.Толстого, д.3 были проведены отборы проб:

- «Молоко питьевое пастеризованное» м.д.ж.3.2% «Станция молочная», «Молоко питьевое пастеризованное» м.д.ж.2,5% «Станция молочная», «Сметана» м.д.ж.15% «Красная цена», «Молоко питьевое пастеризованное» м.д.ж.2.5% ТД «Сметанин», «Кефир» м.д.ж.2,5% ТД «Сметанин», «Молоко питьевое Ультрапастеризованное» м.д.ж.3,2% ТД «Сметанин», «Молоко питьевое Ультрапастеризованное» м.д.ж. 1,5% ТД «Сметанин», «Молоко питьевое Ультрапастеризованное» м.д.ж. 2,5% ТД «Сметанин», «Ряженка» м.д.ж.4% ТД «Сметанин» изготовитель АО «Торжокский молочный комбинат «Тверца» Россия, Тверская область, г. Торжок, ул.М.Горького, д.57.

По результатам протоколов лабораторных испытаний, проведённых АЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области», в образцах установлено несоответствие массовой доли жира (м.ж.д.) и массовой доли белка (занижены), заявленной в маркировке, что является нарушением требований технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части маркировки», ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», а также требований ГОСТ 31450-2013 «Молоко питьевое. Технические условия», ГОСТ 31452-2012 «Сметана. Технические условия», ГОСТ 31454-2012 «Кефир. Технические условия», ГОСТ 31455-2012 «Ряженка. Технические условия».

Юридические лица ООО «Агроторг», АО «Тандер» продавцы несоответствующей продукции на территории Псковской области приглашены для составления протоколов об административных правонарушениях и выдачи представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

В Управление Роспотребнадзора по Тверской области, на территории которого находятся изготовитель продукции, не соответствующей требованиям Технического регламента, направлено информационное письмо для принятия мер в отношении изготовителя, в порядке, установленном законодательством.

Учитывая значимость проводимой работы по контролю за качеством и безопасностью молока и молочной продукции Управление Роспотребнадзора по Псковской области продолжает контрольно-надзорные мероприятия предприятий, занятых оборотом молочной продукции.