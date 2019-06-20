Экономика

Проекты по производству одноразовой деревянной посуды и алмазов одобрил Наблюдательный совет «Моглино»

Инвестиционные проекты двух компаний в понедельник, 24 июня, одобрили члены Наблюдательного совета особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Китайская компания «Goodwood medical care» презентовала проект по строительству завода по производству одноразовой деревянной посуды из шпона лиственных пород дерева.

Представитель компании Владимир Товпинец рассказал, что это будет первый завод, который компания планирует открыть на территории России. В первую очередь речь идет о производстве одноразовой посуды и столовых приборов из березы. «Пока в России не введен запрет на одноразовую пластиковую посуду основными нашими потребителями станут страны Европы, где такое ограничение уже действует. Данные изделия там очень востребованы и требуются миллиардами», — отметил он. Владимир Товпинец также обратил внимание, что производство будет практически безотходным. Посуду планируется изготавливать из местного сырья. С некоторыми лесозаготовителями региона уже заключены предварительные соглашения на поставку древесины.

Второй инвестор - ООО «Синтез Технолоджи» планирует открыть на площадях арендного завода ОЭЗ «Моглино» производство синтетических алмазов и монокристаллических пластин путем синтеза монокристаллов и кристаллов углерода.

Исполнительный директор компании Андрей Петров обратил внимание, что производство будет экологически безопасно, без каких-либо вредных выбросов. Он также заметил, что 80% продукции планируется поставлять на экспорт, остальное - внутрироссийское потребление.

Андрей Петров также обратил внимание, что помимо производства компания планирует активно вести научную работу, лабораторные исследования. В связи с этим он попросил оказать содействие в сотрудничестве с ПсковГУ по вопросу подготовки соответствующих специалистов.

Объем инвестиций по обоим проектам составит около 850 млн рублей, будет создано порядка 150 рабочих мест.

По итогам обсуждения были заключены соглашения о намерениях осуществления промышленно-производственнойдеятельности между руководством ОЭЗ «Моглино» и потенциальными инвесторами. В дальнейшем бизнес-планы проектов будут представлены на рассмотрение Экспертного совета ОЭЗ ППТ «Моглино».