Экономика

Переход на онлайн-кассы для ИП без наемных работников отложен до 1 июля 2021 года

В связи с участившимися обращениями в адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадия Мурылева по поводу применения контрольно-кассовой техники, аппарат бизнес-омбудсмена напоминает, что до 1 июля 2021 года отложен переход на онлайн-кассы для индивидуальных предпринимателей без наемных работников.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в аппарате омбудсмена, отсрочка распространяется только на тех ИП, кто продает товары собственного производства (кондитеры, художники, портные и т.д.) или лично оказывает услуги, например, дает консультации или ведет онлайн-семинары.

В тоже время согласно положениям п.2 ст. 2 № 54 организации и ИП могут производить расчеты без применения ККТ при осуществлении торговли на открытых прилавках (могут быть закрыты не более чем с двух сторон) на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а также на других территориях, отведенных для осуществления торговли.

Вместе с тем, несмотря на вышеуказанные нововведения, неизменным осталось условие обязательного приобретения кассы для продавцов товаров, включенных в Перечень, утвержденный правительством Российской Федерации (распоряжением от 14.04.2017 № 698-р).

«То есть даже при условии, что вы продаете товар на открытом прилавке и не имеете наемных работников, но при этом торгуете, к примеру, обувью, одеждой, кожаными или древесными изделиями, возможно, мебелью и так далее (то есть товарами, включенными в Перечень), вам необходимо приобретать кассу. Обратите, пожалуйста, на этот момент особое внимание», - призвал Аркадий Мурылев.

Получить необходимую информацию о новом порядке применения контрольно-кассовой техники можно, обратившись к главному государственному налоговому инспектору контрольного отдела УФНС России по Псковской области Козловской Татьяне Аркадьевне по телефону +7 (8112) 69-92-72 или у специалистов территориальных налоговых органов:

Наименование налогового органа ФИО ответственного сотрудника Контактный телефон Межрайонная ИФНС России № 1

по Псковской области Изергин Сергей Олегович

Иванов Михаил Юрьевич +7 (8112) 69-96-81 Межрайонная ИФНС России № 2

по Псковской области Королькова Ирина Владимировна

Григорьева Татьяна Степановна +7 (81153) 6-35-88

+7 (81153) 6-35-91 Межрайонная ИФНС России № 3

по Псковской области Григорьева Татьяна Анатольевна +7 (81134) 2-40-79 Межрайонная ИФНС России № 5

по Псковской области Иванова Марина Владимировна +7 (81152) 2-01-63 Межрайонная ИФНС России № 6

по Псковской области Корбатова Ольга Викторовна +7 (81151) 2-68-42

Также в помощь предпринимателям функционирует раздел на официальном сайте налогового органа региона https://www.nalog.ru/rn60/taxation/reference_work/newkkt.