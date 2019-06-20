Переход на онлайн-кассы для ИП без наемных работников отложен до 1 июля 2021 года

В связи с участившимися обращениями в адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадия Мурылева по поводу применения контрольно-кассовой техники, аппарат бизнес-омбудсмена напоминает, что до 1 июля 2021 года отложен переход на онлайн-кассы для индивидуальных предпринимателей без наемных работников.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в аппарате омбудсмена, отсрочка распространяется только на тех ИП, кто продает товары собственного производства (кондитеры, художники, портные и т.д.) или лично оказывает услуги, например, дает консультации или ведет онлайн-семинары.
В тоже время согласно положениям п.2 ст. 2 № 54 организации и ИП могут производить расчеты без применения ККТ при осуществлении торговли на открытых прилавках (могут быть закрыты не более чем с двух сторон) на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а также на других территориях, отведенных для осуществления торговли.
Вместе с тем, несмотря на вышеуказанные нововведения, неизменным осталось условие обязательного приобретения кассы для продавцов товаров, включенных в Перечень, утвержденный правительством Российской Федерации (распоряжением от 14.04.2017 № 698-р).
«То есть даже при условии, что вы продаете товар на открытом прилавке и не имеете наемных работников, но при этом торгуете, к примеру, обувью, одеждой, кожаными или древесными изделиями, возможно, мебелью и так далее (то есть товарами, включенными в Перечень), вам необходимо приобретать кассу. Обратите, пожалуйста, на этот момент особое внимание», - призвал Аркадий Мурылев.
Получить необходимую информацию о новом порядке применения контрольно-кассовой техники можно, обратившись к главному государственному налоговому инспектору контрольного отдела УФНС России по Псковской области Козловской Татьяне Аркадьевне по телефону +7 (8112) 69-92-72 или у специалистов территориальных налоговых органов:
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Наименование налогового органа
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ФИО ответственного сотрудника
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Контактный телефон
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Межрайонная ИФНС России № 1
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Изергин Сергей Олегович
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+7 (8112) 69-96-81
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Межрайонная ИФНС России № 2
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Королькова Ирина Владимировна
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+7 (81153) 6-35-88
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Межрайонная ИФНС России № 3
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Григорьева Татьяна Анатольевна
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+7 (81134) 2-40-79
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Межрайонная ИФНС России № 5
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Иванова Марина Владимировна
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+7 (81152) 2-01-63
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Межрайонная ИФНС России № 6
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Корбатова Ольга Викторовна
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+7 (81151) 2-68-42
Также в помощь предпринимателям функционирует раздел на официальном сайте налогового органа региона https://www.nalog.ru/rn60/taxation/reference_work/newkkt.