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Экономика

Предприниматели из Печор и Опочки теперь смогут использовать кассы без подключения к интернету

25.06.2019 19:06|ПсковКомментариев: 0

Предприниматели города Опочка и города Печоры теперь могут пользоваться кассами без подключения к сети интернет. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в аппарате бизнес-омбудсмена Псковской области, это стало возможно после внесения изменений в постановление администрации региона «Об утверждении перечня местностей на территории Псковской области, удаленных от сетей связи, где организации и ИП могут применять контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем обязательную передачу фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных». Соответствующий документ подписан 18 июня 2019 года.

Напомним, что ранее с данной инициативой в адрес губернатора региона обратился уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев. Он обратил внимание, что критерием определения отдаленных от сетей связи местностей для целей применения контрольно-кассовой техники в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных, является численность населения указанных местностей, которая не должна превышать 10 тысяч человек.

При принятии администрацией Псковской области постановления № 81 в 2017 году в перечень не вошли шесть крупных населенных пунктов: город Псков, город Великие Луки, город Невель, город Остров, город Опочка, город Печоры. Таким образом, бизнесмены вышеуказанных городов обязаны были применять кассы в онлайн-режиме.

Однако уже на 1 января 2018 года в городе Печоры проживало 9871 человек. По результатам официальных данным, опубликованных территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Псковской области в разделе «Оценка численности постоянного населения по муниципальным образованиям Псковской области на 1 января 2019 года» численность населения в городе Опочка составила 9902 человека, в городе Печоры - 9670 человек, в связи с чем бизнес-уполномоченным направлено письмо в адрес губернатора Псковской области.

Аркадий Мурылев указал, что данный город должен был быть включен в перечень, тем более что в тексте самого постановления указано, что государственное управление по связи и массовым коммуникациям Псковской области обязано ежегодно осуществлять актуализацию перечня. Однако изменения внесены не были, а ряд предпринимателей, осуществляющих деятельность в городе Печоры, понесли необоснованные затраты на услуги оператора фискальных данных.

Теги: #предпринимательство #уполномоченный по правам предпринимателей #онлайн-кассы
Источник: Псковская Лента Новостей
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