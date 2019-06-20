Экономика

Выиграть продуктовый набор творожных паст от «Прасковьи Молочковой» могут участники конкурса репостов

В группе «Прасковьи Молочковой» во ВКонтакте стартовал новый конкурс репостов. У участников конкурса есть шанс выиграть набор творожных паст псковского производителя молочной продукции. В розыгрыше участвуют как сладкие пасты, так и новинка ассортимента - соленые творожные пасты.

Чтобы стать участником, необходимо вступить в группу Прасковья Молочкова, сделать репост ЭТОЙ публикации, закрепить запись у себя на стене и не удалять ее до окончания розыгрыша.

4 июля случайным образом определятся сразу три победителя, которые получат пасту творожную 0,23 кг: ваниль, изюм, чернослив, курага, клюква, острая, с зеленью, пряная.

Вручение призов проходит в день объявления победителей розыгрыша. В случае, если вы не можете прийти в этот день — компания вручит вам приз с победителями следующего конкурса.