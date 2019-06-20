Экономика

ОАО «Псковжилстрой» станет участником «Выставки промышленников Псковской области»

В рамках подготовки к «Выставке промышленников Псковской области», которая пройдет 28 и 29 июня, в рамках XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове организаторы продолжают знакомить с участниками форума . В выставке примет участие ОАО «Псковжилстрой».

ОАО «Псковжилстрой» - крупнейший застройщик Псковской области. На рынке недвижимости с 2010 года.

Динамично развивающаяся компания, специализирующаяся на проектировании и возведении надежного и доступного жилья на территории Псковской области. ОАО «Псковжилстрой» создает благоприятную и комфортную среду для жизни.

Специалисты помогут купить идеальную квартиру. Каждый найдет свою планировку: есть квартиры для большой семьи, молодой пары, пенсионеров и студентов.

В часы работы выставки будет организована обширная развлекательная программа, презентации компаний, розыгрыш призов и подарков для активных участников развлекательной программы выставки. Для этих целей будет установлен сценический комплекс и интерактивный экран.

«Выставка промышленников Псковской области» будет расположена на парковке у Дома Спорта на улице Калинина.