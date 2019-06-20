Экономика

Александр Котов: Доходы бюджета Псковской области прирастают не только за счет федеральных средств, но и за счет налогов

За счет средств федерального бюджета и увеличения доходной базы областного бюджета удалось оздоровить финансовую ситуацию на псковском «Горводоканале» и в ГППО «Псковпассажиравторансе». Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, подводя итоги деятельности регионального парламента за первые полгода 2019 года.

«В течение года мы вносим изменения в областной закон о бюджете и на текущее время, и на плановый период. В частности, мы увеличили доходную часть бюджета на 1,256 млрд рублей – основная часть средств пошли на оздоровление финансовой ситуации на наших ключевых предприятиях – "Горводоканале" и "Псковпассажиравторансе". В большой степени это средства федерального бюджета, но также у нас растут и собственные доходы. 258 млн рублей – это дополнительные налоги на прибыль и транспортный налог за 2018 год. Таким образом мы не только привлекаем федеральные средства, но и увеличиваем собственную доходную базу за счет налогообложения. По всем основным налогам у нас поступления увеличивается», - рассказал он.

При этом Александр Котов подчеркнул, что увеличение поступлений от налога на прибыль непосредственно связано с развитием производства. «Нет прямой зависимости между ростом цен, в частности, на ГСМ и услуги ЖКХ, и ростом налоговых поступлений», - отметил он, комментируя вопрос радиослушателя.

Вместе с тем спикер регионального парламента заметил, что налоговые поступления в Псковской области растут не такими темпами, как хотелось бы. «Но мы над этим работаем», - заключил Александр Котов.