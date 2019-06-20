Экономика

В Псковской области внешнеторговый оборот деятельности Псковской таможни снизился на 21,6%

В Псковской области внешнеторговый оборот деятельности Псковской таможни составил за последние полные 5 месяцев 633,57 миллиона долларов, что меньше прошлогоднего аналогичного показателя на 21,6%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

«Снижение обусловлено понижением стоимостного объема импорта на 24%, - пояснила заместитель начальника таможни Юлия Тулумбасова. - Стоимостный объем экспорта увеличился на 22,9% и составил 50,31 миллиона долларов.

В ведомстве отметили также, что доля экспорта в общем объеме внешнеторгового оборота по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась в 1,5 раза и составила 8% от общего объема товарооборота; доля импорта составила 92% в общем объеме товарооборота.

Географическая направленность товарооборота в регионе деятельности таможни не изменилась, наиболее активны связи со странами дальнего зарубежья. Доля стран дальнего зарубежья в товарообороте составила 99,1%.

Наиболее активны внешнеэкономические связи - при экспорте товаров со странами Балтии. Среди стран-партнеров наибольший удельный вес занимают Латвия (19%), Эстония (18%), Литва (12%), Румыния (11%), Украина (7%), Испания (3%), Финляндия (3%). Крупнейшими торговыми партнерами при импорте товаров в регионе деятельности таможни являются: Германия (16%), Китай (16%), Италия (11%), Австрия (6%), Венгрия (4%), Латвия (4%), Швеция (3%).