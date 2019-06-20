Экономика

Псковские депутаты ознакомились с отчетом об исполнении бюджета территориального ФОМС за 2018 год

С отчетом об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области за 2018 год ознакомились сегодня, 28 июня, депутаты областного Собрания на заседании комитета по труду и социальной политике, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Руководитель фонда Валентина Альбова сообщила, что доходы бюджета фонда на 2018 год утверждены в сумме 7 057 046,2 тыс. рублей, расходы в сумме 7 204 662,4 тыс. рублей, с дефицитом бюджета 147 616,2 тыс. рублей.

В бюджет Фонда за 2018 год поступило доходов на сумму 7 084 838,0 тыс. рублей, исполнение бюджета по расходам составило 6 870 838,2 тыс. рублей (превышение доходов над расходами составило 213 999,8 тыс. рублей).

Основная часть от поступивших доходов за 2018 год (99,7%) обеспечена межбюджетными трансфертами в бюджет Фонда из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе, из бюджета федерального ФОМС в сумме 6 905 530,9 тыс. рублей, из бюджета других территориальных ФОМС в сумме 157 177,2 тыс. рублей.

Незначительная часть доходов в сумме 22 195,5 тыс. рублей в 2018 году обеспечена прочими поступлениями (прочие неналоговые поступления, доходы от компенсации затрат, денежные взыскания (штрафы) и иные суммы в возмещение ущерба бюджета фонда с учетом возврата остатка субвенций).

Отметим, что за счет доходов Фонда финансируются:

• территориальная программа обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования;

• мероприятия по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

• расходы на оплату медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным в других субъектах Российской Федерации.

На выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования поступило 6 909 973,6 тыс. рублей, в том числе, 6 905 530,9 тыс. рублей - субвенция из бюджета ФОМС и 4 442,7 тыс. рублей - прочие доходы.

На финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования поступило 17 687,2 тыс. рублей.

Отвечая на вопросы депутатов, Валентина Альбова отметила, что с 2019 в территориальные фонды направляются средства на софинансирование по оплате труда медработников. Это нацпроект, направленный на привлечение медработников в сферу здравоохранения. Для Псковской области на эти цели запланировано 44 млн рублей. По ее словам, за пять месяцев текущего года уже профинансирован ряд медорганизаций, оказывающих амбулаторную помощь.