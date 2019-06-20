Экономика

Руководитель Россотрудничества: Связи между людьми - самое ценное, что может нас спасти от грани в сложных международных отношениях

«В существующих сложных международных отношениях и беспрецедентной информационной войне, связи с людьми – это самое ценное, что что сможет нас спасти от той грани, к которой мы уже, может быть, приблизились», - такую мысль озвучила руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова на пленарном заседании Ганзейского форума приграничного сотрудничества «Путь навстречу», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Элеонора Митрофанова отметила, что взаимодействие между странами, может и должно выстраиваться, в первую очередь, в области культуры. В частности, среди перспективных направлений она назвала исторический туризм. «Нужно развивать туризм по объектам всемирного наследия, поскольку в Ганзейских городах много объектов, которые внесены в список всемирного наследия», - добавила руководитель Россотрудничества.

Еще одним перспективными направлением приграничного сотрудничества она назвала взаимодействие кафедр ЮНЕСКО.

«Много направлений сотрудничества, и мы к нему готовы. Мы (Россотрудничество) работаем в 81 стране. У нас огромные возможности, особенно в Европе», - заключила Элеонора Митрофанова.