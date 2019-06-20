Экономика

Электронные визы и путевки станут первым шагом на пути снятия визовых барьеров между странами - эксперт

«Сближение между странами - это наша общая большая задача, и в парламенте нашей страны этому уделяется большое значение», - такую мысль в рамках Ганзейского форума «Путь навстречу», который проходит сегодня, 28 июня, в Пскове, озвучил председатель правления Ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Союз развития туризма в РФ», депутат Госдумы Сергей Кривоносов.

«Нам нужны взаимоотношения без политики. Еще в Средние века находились люди, которые пытались помешать Союзу, нормальным взаимоотношениям между людьми. И сегодня находятся такие люди. Но я считаю, что этому невозможно помешать. И мы будем делать все возможное, чтобы продолжать развивать эти отношения», - заявил он.

Сергей Кривоносов назвал Ганзейский Союз влиятельной культурно-экономической организацией и отметил, что в России также происходит объединение усилий регионов по развитию экономических отношений и туризма.

«Важнейшая составляющая - транспортная доступность. Мы будем поднимать вопрос перед правительством об увеличении количество маршрутов автобусов и авиасообщения между регионами страны», - добавил он.

Высказался Сергей Кривоносов и по поводу визовых послаблений, к которым в своих выступлениях призвали координатор по межобщественному сотрудничеству с Россией, странами Центральной Азии и «Восточного партнерства» от федерального правительства Германии Дирк Визе и президент международного ганзейского союза Нового времени Ян Линденау.

«По поводу визовых послаблений. Чемпионат мира по футболу показал нам, к чему надо стремиться. Упрощение визовых барьеров - это одна из важнейших задач, над которыми мы работаем. Во всех регионах нашей страны мы планируем ввести электронные визы. На законодательном уровне мы также хотим сделать обязательным такое понятие, как электронная путевка. Так мы сможем на деле показать, что мы стремимся к снятию барьеров», - подчеркнул он.

Также Сергей Кривоносов отметил, что немаловажной является работа над тем, чтобы соотношение по цене и качеству отечественного туристического продукта стало более достойного уровня.