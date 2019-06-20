Экономика

Союз русских Ганзейских городов и Россотрудничество подписали соглашение в Пскове

В рамках Ганзейского форума приграничного сотрудничества «Путь навстречу», который проходит сегодня, 28 июня, в Пскове, состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Россотрудничеством и Союзом русских Ганзейских городов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соглашение подписали руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова и мэр Великого Новгорода, президент Союза русских городов Сергей Бусурин.

Одними из ключевых направлений сотрудничества в рамках соглашения являются: содействие в развитии культурного, образовательного и научного обмена между городами Союза русских Ганзейских городов и Ганзейского союза Нового времени и популяризация культурного наследия членов Союза русских Ганзейских городов за рубежом. Также соглашение подразумевает содействие сторон по развитию международных связей городов Союза русских Ганзейских городов в ареале Ганзейского союза Нового времени.

Кроме того, предполагается совместная организация целого комплекса мероприятий в гуманитарной сфере.