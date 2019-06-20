Экономика

Псковские фермеры отказались от сотрудничества с Россельхозбанком

Совет ассоциации «Псковский фермер» в среду, 26 июня, единогласным решением отказался от продолжения сотрудничества с областным филиалом Россельхозбанка. «Стучаться лбом в закрытую дверь – это бесполезно и это неправильно», – подвела итог долгим попыткам наладить конструктивные взаимоотношения с банком заместитель председателя Совета фермерской ассоциации Евгения Штуммер.



Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ассоциации, в протокол заседания Совета внесено, что «Псковский фермер» не будет приглашать представителей Россельхозбанка на свои мероприятия и распространять предложения РСХБ среди своих членов, участникам ассоциации не рекомендуется пользоваться услугами этого банка.



Как отметила Евгения Штуммер, проведенный в ассоциации опрос членов показал, что большинство хозяйств, связанных в настоящий момент с РСХБ действующими кредитными обязательствами, после закрытия кредита продолжать работу с Россельхозбанком не намерены.



В ассоциацию крестьянских (фермерских) хозяйств «Псковский фермер» входят 67 сельхозпроизводителей Псковской области, большинство из них – представители сельского малого бизнеса.



Актив ассоциации на протяжении нескольких лет пытался добиться от псковского филиала РСХБ упрощения процедур выдачи кредитов и снижения сроков рассмотрения заявок фермеров, по сути – устранения заградительных барьеров, не позволяющих малым и средним сельхозпроизводителям области иметь доступ к кредитованию в профильном банке. Однако продвижения в этом направлении не было.



В начале июня на расширенном заседании Совета АККОР (общероссийского фермерского объединения) в Краснодаре псковская делегация откровенно представила ситуацию в Псковской области. «Традицией Россельхозбанка в нашем регионе стало мурыжить фермера от трех до шести месяцев (а то и более) при получении кредита, и в результате — отказ, – рассказала с трибуны Совета АККОР Евгения Штуммер. – Хозяйство, которое ждет этого весеннего кредита, оказывается в таком трудном положении, что идет к ростовщикам. И мы берем займы под 20-30% годовых и более. И фермеры отдают эти проценты сполна. Это очень сложно, мы теряем большие деньги. Соответственно, и развития практически нет. Но мы работаем и продолжаем работать».



На прошлой неделе в попытке урегулировать конфликт и найти точки соприкосновения в Псков приехал представитель топ-менеджмента банка. Модератором переговоров выступил глава областного комитета по сельскому хозяйству Николай Романов, у него в кабинете состоялась встреча членов Совета «Псковского фермера» с управляющим директором департамента малого и среднего бизнеса АО «Россельхозбанк» Галиной Подколзиной и руководителями регионального филиала банка. Однако достичь взаимопонимания не удалось и в ходе этого диалога.



«Мы пришли к тому, что ассоциация будет искать нового партнера в банковской сфере, – резюмировала председатель Совета ассоциации «Псковский фермер» Юлия Рощина. – На рынке кредитных услуг есть достойные предложения от других банков. А вернутся ли фермеры с сотрудничеству с Россельхозбанком, будут ли подавать заявки на получение новых кредитов – теперь это зависит только от работы регионального отделения РСХБ».