Экономика

Замминистра по промышленности и торговле призвал псковский бизнес активно включаться в развитие экспорта

Россия планирует к 2024 году выйти на 250 млрд долларов несырьевого экспорта, и псковские предприятия могут внести свою лепту в этот объем. Об этом на заседании круглого стола «Инструменты территориального развития промышленности: привлечение иностранных инвесторов и международная кооперация» сообщил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Георгий Каламанов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, мероприятие проходит сегодня, 28 июня, в рамках Ганзейского форума приграничного сотрудничества.

«Таких объемов вливаний со стороны федеральных и регионального бюджетов по этому направлению объективно у нас еще не было. Именно сейчас на этом делается акцент в период с 2019 по 2024 годы. Поэтому этим обязательно нужно воспользоваться. Я призываю вас провести анализ деятельности своих предприятий и сформулировать, что вам необходимо для продвижения своей продукции», - призвал он участников форума.

Георгий Каламонов отметил, что Минпромторг постоянно работает с регионами, в том числе с Псковской областью. «Для нас было очень важно увидеть, какие точки роста есть у субъектов РФ. Наш министр недавно встречался с губернатором Псковской области. Мы предельно внимательно изучим заявки по развитию промышленных производств», - сообщил он.

«Помимо того, что нужно произвести ту или иную продукцию, ее нужно постараться вывести на внешние рынки. Очень важный элемент – это экспорт в целом. У нас создана государственная система поддержка экспорта, в которую включены финансовые и нефинансовые инструменты, родился национальный проект по поддержке экспорта, поскольку без системной федеральной и региональной работы невозможно создать полноценную систему по поддержке экспорта продукции», - отметил замминистра.