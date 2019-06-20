Экономика

Нинель Салагаева: В ОЭЗ «Моглино» будет сформирован химический кластер

Регионы все более и более конкурируют в борьбе за инвестора, у Псковской области конкурентные преимущества – географическое положение и практически все инструменты территориального развития: ОЭЗ «Моглино», технопарки и кластеры. Об этом на заседании круглого стола «Инструменты территориального развития промышленности: привлечение иностранных инвесторов и международная кооперация» сообщила вице-губернатор Псковской области Нинель Салагаева. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, мероприятие проходит сегодня, 28 июня, в рамках Ганзейского форума приграничного сотрудничества.

«На сегодняшний день весомо выигрывают ТОРы (территории опережающего развития), которых у нас нет, и особые экономические зоны. Псковскую область также отличает близость к границе. Много было дискуссий плюс это или минус. Я считаю, что это все-таки плюс с точки зрения логистики. Один из показателей: половина резидентов ОЭЗ «Моглино» – это иностранные инвесторы. В условиях ограниченности средств внутри страны. Во время был бум по привлечению средств иностранных инвесторов, и этот процесс продолжается. И в этом смысле мы очень сильно выигрываем», - рассказала она в своем выступлении.

Нинель Салагаева напомнила, что в Псковской области также работает два технопарка, оба располагаются на территории областного центра: «Зубчатка» (54 резидента, из них шесть с иностранным капиталом) и недавно созданный на базе ДСК «Технополис». Последний пока еще только развивается.

«Электротехнический кластер Псковской области продолжает развиваться. Те кооперационные связи, которые создаются внутри кластера, позволяют ощущать предприятиям свою устойчивость и выживать в сложные экономические времена», - добавила вице-губернатор.

Нинель Салагаева подчеркнула, что региональные власти продолжают развивать территорию ОЭЗ «Моглино», она прирастает новыми площадями. В частности, там, по ее словам, будет образован новый кластер – химический, якорем которого станет завод «Титан-Полимер» по выпуску БОПЭТ-пленки и ПЭТ-гранул.