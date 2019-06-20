Экономика

Инфляционные ожидания россиян в июне усилились

Инфляционные ожидания населения в июне составили 9,4% против 9,3% месяцем ранее. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ, сообщает ТАСС.

«Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 9,4%, месяцем ранее - 9,3%», - говорится в материалах регулятора.

Отмечается, что ценовые ожидания предприятий на ближайшие месяцы изменились разнонаправленно, но остались ниже, чем в первые месяцы 2019 года. «Это отражает завершение их коррекции после разового всплеска, вызванного повышением НДС. Однако краткосрочные ожидания экономических агентов все еще остаются на повышенном уровне», - отмечает ЦБ.

При этом сохранился понижательный тренд в долгосрочных инфляционных ожиданиях участников финансового рынка, которые достигли 3,9-4%, подчеркивает регулятор.

Прогнозы профессиональных аналитиков практически не изменились: по их оценкам, годовая инфляция продолжит снижаться и в конце года составит 4,5-4,6% с последующей стабилизацией вблизи 4% с I квартала 2020 года. По прогнозу Банка России, годовая инфляция на конец 2019 года составит 4,2-4,7% и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.