Экономика

«Псковэнерго» познакомило участников Ганзейского форума с подключением к электросетям в России

С порядком подключения к электросетям в России познакомились участники Ганзейского форума приграничного сотрудничества «Путь навстречу». С докладом на эту тему в рамках работы секции «Условия ведения бизнеса в России. Новые ориентиры для инвестиций» выступил Сергей Колесников, заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала «Россети Северо-Запад» «Псковэнерго».

По данным «Псковэнерго», в регионе наблюдается стабильный спрос на подключение к электросетям: в течение трех лет ежегодно выполняется порядка 4 400 договоров об осуществлении технологического присоединения для разных категорий заявителей. Благодаря упрощению процедуры ТП, за последние 6 лет для заявителей «льготной» категории до 15 кВт сроки исполнения договоров сократились с 216 до 138 дней, для категории от 15-150 кВт - с 257 до 64 дней. В целом среднее время на технологическое присоединение по всем категориям сократилось за шесть лет в два раза.

Отдельная программа нацелена на поддержку малого и среднего бизнеса. Так, субъектам МСП с максимальной мощностью ЭПУ до 150 кВт технологическое присоединение осуществляется в срок 90 дней. Заявителям этой группы предоставляет беспроцентная рассрочка платы за техприсоединение на период до трех лет. Кроме того, в плату за ТП до 150 кВт не включаются расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства. Все меры поддержки малого и среднего бизнеса, а также подробные условия техприсоединения размещены на специализированных интернет-порталах электросетевой организации.

Все желающие подключиться к электросетям на территории ответственности «Псковэнерго», вне зависимости от объема запрашиваемой мощности, могут лично обратиться в Центры обслуживания потребителей либо воспользоваться дистанционными клиентскими сервисами портала «Россети Северо-Запад» или единой электронной площадки сетевых организаций по электросетевым услугам.

В ходе обсуждения участники секции отметили открытость электросетевой организации для потребителей. По оценке Татьяны Кириленок, представителя Агентства стратегических инициатив по Псковской области, на местном уровне электросетевая компания лидирует по доступности. «Россети» в целом наиболее публичная и открытая компания в регионе в части раскрытия информации и сервисов для удобства потребителей», – отметила Татьяна Кириленок. Положительную оценку получили электросетевики и от представителя «Опоры России». Выступая на заседании секции, Артем Артемьев, вице-президент Общероссийской Общественной организации малого и среднего предпринимательства отметил, что «Россети» сильно продвинулись в доступности инфраструктуры.

Напомним, Форум приграничного сотрудничества «Путь навстречу» проходит в Пскове 28 - 29 июня 2019 года в рамках бизнес-программы 39-ых Международных Ганзейских дней нового времени. Организаторами Форума является администрация Псковской области, ОЭЗ ППТ «Моглино», Агентство инвестиционного развития Псковской области, Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области, администрация города Пскова, Ганзейская Дирекция по проведению праздников. На площадке Форума объединилось около 400 участников из разных субъектов Российской Федерации и ряда европейских стран. Это и представители органов исполнительной, законодательной власти, дипломатического сектора, руководители крупных предприятий организаций, эксперты в профильных областях. Форум является международным и предоставляет участникам возможность обсудить темы межрегионального и международного сотрудничества, достигнутые результаты и новые планы.