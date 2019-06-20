Экономика

«Титан-Полимер» вошел в состав ТПП Псковской области

В Великих Луках на базе ЗАО «ЗЭТО» состоялось выездное заседание Совета Торгово-промышленной палаты Псковской области. В рамках мероприятия Псковский завод «Титан-Полимер» получил документ, подтверждающий статус члена ТПП региона.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Титан-Полимера», члены Совета Торгово-промышленной палаты региона единогласно проголосовали за принятие предприятия в ряды объединения. Соответствующий членский билет заместителю генерального директора по капитальному строительству ООО «Титан-Полимер» Алексею Ермакову вручил президент ТПП Владимир Зубов.

«Членство в ТПП сделает сотрудничество с предприятиями Псковской области более продуктивным, позволит «Титан-Полимеру» найти партнеров для реализации проекта - в области строительства, транспорта, оборудования, материалов», - отметил генеральный директор предприятия Герман Петрушко.