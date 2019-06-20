Экономика

Псковские власти намерены привлечь экспертов РСПП и ТПП для работы в центре «Мой бизнес»

Власти Псковской области намерены расширить функционал единого центра по работе с предпринимателями «Мой бизнес» за счет привлечения экспертов из Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и Торгово-промышленной палаты (ТПП), сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора региона Нинель Салагаеву.

По ее словам, внедрение в «Мой бизнес» экспертов из ведущих российских объединений предпринимателей, позволит субъектам МСП, которые начинают работу в регионе, узнать максимальную и достоверную информацию об инвестиционном климате в Псковской области, а также получить «максимальную консультационную поддержку».

«Центр «Мой бизнес» создается на базе инфраструктуры агентства инвестиционного развития Псковской области и фондов поддержки. Мы хотим, чтобы с нами на одной площадке находилось РСПП, поскольку для бизнеса важно - особенно для тех, кто впервые приходит - пообщаться с коллегами, понять, что здесь поддержат, окажут консультационную помощь. И субъектам МСП важно услышать именно от бизнеса то, как он себя чувствует в регионе. Поэтому, мы хотим, чтобы на одной площадке с нами находились и РСПП, и ТПП», - отметила Нинель Салагаева.

Она также добавила, что на данный момент Российский союз промышленников и предпринимателей уже заявил о готовности начать работу на базе центра «Мой бизнес». «Плюс мы хотим там же сделать окно «МФЦ для бизнеса», как во многих регионах уже сделано. Таким образом, на одной площадке у нас будут объединены все существующие институты поддержки», - резюмировала вице-губернатор, уточнив, что «идеологом, аккумулятором идей и проектов» станет агентство инвестиционного развития Псковской области.

По оценке региональных властей, единый центр для работы с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) «Мой бизнес» позволит увеличить число новых предпринимателей, будет оказывать бизнесменам информационные услуги и давать консультации по принципу одного окна.

Создание центра стало возможным за счет участия региона в национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Ранее представители фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области говорили, что благодаря центру в 2019 году в регионе появится 36 новых субъектов МСП, а число граждан, вовлеченных в малый бизнес, увеличится до 80 тыс. человек.