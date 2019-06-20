Экономика

В России появятся биометрические банкоматы

Крупные российские банки приобрели банкоматы, которые способны идентифицировать человека по лицу, и планируют установить их до конца этого года, пишут «Известия».

Согласно планам финансовых организаций, пластиковые карты станут пережитком прошлого. Однако для этого россиянам придется сдать биометрические данные, после чего компьютерные копии их лиц привяжут к счетам.

Эксперты оценили идею и пришли к выводу, что такие банкоматы безопаснее традиционных. Сейчас технологии распознавания лиц внедряются крупнейшими кредитными организациями в рамках своих внутренних систем, подчеркнули в Ассоциации российских банков (АРБ). По мере развития ЕБС банкоматы будут функционировать в единой системе, что существенно облегчит доступ клиентов к финансовым услугам, отметил председатель правления АРБ Игорь Плотников.

Внедрение новых технологий сделает банковские услуги более дешевыми и доступными, добавил он. В банкоматы с функцией распознавания лиц встроен специальный алгоритм, который позволяет проводить проверку клиентов без использования карт кредитных организаций. После идентификации устройство позволяет совершать все операции (снятие наличных, платежи, переводы) без «пластика», объяснил президент Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий.