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Экономика

В Псковской области для 1674 родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства увеличится размер выплаты «за уход»

01.07.2019 14:27|ПсковКомментариев: 0

С 1 июля увеличится размер ежемесячной выплаты неработающим, не имеющим дохода родителям (усыновителям), опекунам (попечителям), осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском отделении Пенсионного фонда.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ от 7 марта 2019 г. № 95 «О внесении изменений в указ президента РФ от 26.02.2013 № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы».

В соответствии с ним, с 1 июля 2019 года размер ежемесячной выплаты неработающему, не получающему пенсию и пособия по безработице родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) будет увеличен до 10 000 рублей.

В настоящее время размер ежемесячной выплаты для родителей (усыновителей), опекунов (попечителей) составляет 5500 рублей, для других лиц - 1200 рублей. В Псковской области выплату получают 1674 человека.

Ежемесячная выплата устанавливается родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю), а также другому лицу, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, независимо от совместного проживания с ним.

Ежемесячная выплата устанавливается одному неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход, в отношении каждого ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или инвалида с детства I группы на период осуществления ухода за ним.

Также добавим, что компенсационная выплата назначается с месяца, в котором лицо, осуществляющее уход, обратилось за ее назначением с заявлениями и всеми необходимыми для представления документами в орган, осуществляющий выплату пенсии, но не ранее дня возникновения права на указанную выплату.

С заявлением об установлении ежемесячной выплаты можно обратиться лично в территориальный орган ПФР по адресу проживания. Помимо этого заявление может быть подано в территориальный орган ПФР через Многофункциональный центр по месту жительства или представлено в форме электронного документа посредством сети интернет через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» или в «Личном кабинете» информационной системы Пенсионного фонда Российской Федерации».

Теги: #пфр #инвалиды
Источник: Псковская Лента Новостей
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