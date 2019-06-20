Экономика

В России предрекают рост цен на мясо минимум на 10%

Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, пишут «Известия» со ссылкой на данные Национальной кормовой ассоциации.

Это произойдет из-за подорожания добавок, необходимых для питания животных. По словам представителя Национального кормового союза, в Россию импортируют до 90% добавок, на основе которых (в смеси с зерном и отрубями) производят корма для животных.

Разночтения в трактовке постановления кабмина о льготной ставке НДС привели к тому, что Минфин намерен доначислить импортерам в общей сложности 4 - 7 млрд рублей налога за три предыдущих года. Это следует из документации Минсельхоза.

В ведомстве уверены, что дополнительная нагрузка обернется ростом стоимости конечной продукции, и настаивают: компании, которые ввозят в страну кормовые добавки, многие годы имеют право платить НДС по ставке 10%.

В Минфине с этим не согласны. В пресс-службе ведомства в ответе на запрос «Известий» сослались на документы Верховного суда, который постановил, что ставку 10% к кормовым добавкам применять неправомерно.

Предложения по урегулированию ситуации будет рассматривать правительство, сказано в протоколе.