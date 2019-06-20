Экономика

Нинель Салагаева: Резидент «Моглино», занимающийся сжижением атмосферного газа, не связан с военной тематикой

Компания «Елме Мессер Рус», которая планирует заняться на территории особой экономической зоны «Моглино» сжижением атмосферных газов, не связана с военной тематикой. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщила заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева.

«Это высокотехнологичное предприятие будет изготовлять медицинские и технические газы, сырье. Будет преобразовывать, сжижать воздух, получать ряд газов, которые используются в медицине, - отметила Нинель Салагаева. - Это такие газы, как азот, кислород, углерод и другие, которые используются в медицине, криогазы. То есть это газы, которые не связаны с военной тематикой, производством химического оружия. Хлора тоже не будет».

Кроме того, замгубернатора добавила, что на Петербургском международном экономическом форуме, который проходил с 6 по 8 июня, было подписано трехстороннее соглашение, в рамках которого ООО «Елме Мессер Рус» начнет строительство своего предприятия ОЭЗ. Планируется, что строительство начнется уже в 2020 году. Со слов Нинель Салагаевой, заявленный объем инвестиций компании - 2 миллиарда рублей, а зарплата, которая ждет будущих сотрудников, ожидается выше средней по региону.