Экономика

«Прасковья Молочкова» приглашает псковичей на дегустацию продукции

В пятницу, 5 июля, с 14.00 до 18.00 в гипермаркете «Империал» состоится дегустация продукции компании «Прасковья Молочкова» (Псковский городской молочный завод).

Псковичи и гости города смогут оценить вкус и качество таких продуктов известного местного бренда, как йогурты, снежок, ряженку, бифидок, бифилайф.

Также на дегустации будет представлена новинка ассортимента - сладкие и соленые творожные пасты следующих вкусов: ваниль, изюм, чернослив, курага, клюква, острая, с зеленью, пряная.

Не упустите возможность попробовать полезные вкусные продукты от «Прасковьи Молочковой»! Ждем вас в ГМ «Империал»!