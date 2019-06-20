Экономика

Нинель Салагаева поделилась деталями расширения ОЭЗ «Моглино», необходимого для двух проектов

Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева рассказала о планах по расширению особой экономической зоны «Моглино». Как она сообщила в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, увеличить площади потребовалось для функционирования двух проектов, один из которых - Псковский завод «Титан-Полимер». Решение о расширении территории было принято 28 июня.

«"Моглино" прирастило новую территорию - "Моглино-2", которая находится через дорогу от федеральной трассы, от появившегося раньше "Моглино-1". Решение принято на федеральном уровне, все подписано в конце июня», - отметила Нинель Салагаева.

Замгубернатора добавила, что уполномоченным органом по такому решению является Минэкономразвития РФ.

«В стране есть тенденция к расширению особых экономических зон, поскольку у многих ОЭЗ, существующих дольше нашей, практически не осталось места для резидентов. У нас же места хватает, поскольку особая экономическая зона "Моглино" еще молодая. Ждем инвесторов», - подчеркнула Нинель Салагаева.

Со слов замгубернатора, в «Моглино» занято 40 процентов площади по заключенным соглашениям.

«Новая площадка была приобретена для двух проектов. Один из которых - "Титан-Полимер". Если бы этот проект планировал разместиться на "Моглино-1", то пришлось бы пересматривать проект планировки территорий, размещение существующих зон, поскольку санитарная зона завода не может пересекаться с соседними, где производят фармацевтику и пищу», - сказала Нинель Салагаева.

Замгубернатора сообщила, что проект находится в стадии проектирования, но почти готов: «Осталось разрешить вопросы, связанные с землей. Проект должен быть привязан к конкретному участку, который "Моглино-1" предоставить не может. Нужно проведен ряд кадастровых землеустроительных работ, чтобы размежевать участок, выделить и поставить на кадастровый учет. Когда это сделают - с заводом будет заключен договор. И когда это произойдет, думаю, раз производство 4 класса, нужно будет проходить экологическую экспертизу 4 класса, за которой будем следить».

Кроме того, замглавы отметила, что также новая площадка нужна, чтобы ОАО «РЖД» разместило свой транспортно-логистический комплекс: «Их достаточно серьезные маркетинговые исследования показали, что "Моглино-1" - не подходит».

Помимо этого, Нинель Салагаева добавила, что на территории ОЭЗ уже построен модульный завод, на котором один резидент уже арендовал площадь, а другой скоро выберут из двух претендентов. И этот завод введется в эксплуатацию «со дня на день». Он еще в 2012 году согласован Минэкономразвития РФ, заключила заместитель губернатора.