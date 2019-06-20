Экономика

Нинель Салагаева рассказала о дальнейших перспективах развития ОЭЗ «Моглино»

Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове расскала о дальнейших перспективах развития ОЭЗ «Моглино».

Напомним, на состоявшемся 28 июня в рамках Ганзейского Форума приграничного сотрудничества «круглом столе» Нинель Салагаева сообщила, что региональные власти продолжают развивать территорию ОЭЗ «Моглино»: она прирастает новыми площадями, на территории особой экономической зоны будут образованы новые промышленные кластеры, и якорем одного из них станет завод «Титан-Полимер» по выпуску БОПЭТ-пленки и ПЭТ-гранул.



В то же время в рамках радиоэфира Нинель Салагаева отметила, что говорить о создании химического кластера как такого — значит вырывать слова из контекста. «Ни ОЭЗ "Моглино", ни администрация Псковской области не рассматривают возможность создания химического кластера. В рамках форума мы обсуждали кластерный подход, и говорилось о том, что крупные предприятия, которые производят сырье для других производств, образуют сопутствующее производство, и это не значит, что оно будет химическим», - пояснила вице-губернатор.



«Кооперационные связи, которые выстраиваются, включают в себя и транспорт, и различные расходные вещи, чтобы химическое предприятие работало эффективнее. Так, например, если производство "Титан-Полимера" будет реализовано, они будут закупать 200 - 250 деревянных паллет для своей продукции, которые делаются из производственных отходов. Ни одно из наших существующих предприятий не может сделать столько», - отметила Нинель Салагаева.

«У большинства людей, почему-то, складывается мнение, что вся химия опасна, а у нее разная степень опасности. Производство лейкопластырей, лекарств - тоже химия, медицинская. В общем, в «Моглино» не появится ничего, что выбрасывает вредные вещества. Химический кластер мы не создаем», - резюмировала заместитель губернатора.