Экономика

Комитет по бюджету поддержал сокращение процедуры взыскания задолженности по налогам

На заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания, которое прошло 2 июля, депутаты обсудили разработанный администрацией области проект федерального закона «О внесении изменения в статью 48 части первой Налогового кодекса Российской Федерации», меняющий порядок взыскания задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пени и штрафам с физических лиц. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, с докладом по вопросу выступил председатель комитета юстиции Сергей Шерстобитов.

В соответствии с порядком, прописанном в федеральном законодательстве, судебные приказы о взыскании задолженностей выносятся мировыми судьями. Необходимость изменений, по мнению разработчиков, обусловлена значительным увеличением количества обращений к мировым судьям налоговых органов с требованиями, возникающими из нарушений налогового законодательства, которые в большинстве случаев имеют бесспорный характер и не требуют проведения развернутого судебного разбирательства.

Предлагаемые изменения позволят сократить процедуру взыскания задолженности - сейчас она длится от 6 до 10 месяцев, снизить судебную нагрузку на мировых судей, значительно сэкономить бюджетные средства и сократить текучесть кадров.

Председатель комитета Борис Полозов поинтересовался у Сергея Шерстобитова, чем вызвана упомянутая кадровая проблема. «В соответствии с действующим законодательством мировой судья выносит судебный приказ в течение пяти дней с момента поступления заявления из налоговой. Таких заявлений за год поступило 18 тысяч 500. Это колоссальная цифра. В прошлом году из 96 штатных сотрудников уволился 51», - привел пример руководитель комитета. «То есть они в стрессе находятся», - заметил Борис Полозов. «В постоянном», - согласился Сергей Шерстобитов и добавил, что изменения закона «по самым скромным подсчётам снизят затраты бюджета на 5 млн рублей в год».

Борис Полозов уточнил, не возникнет ли злоупотреблений при исключении норм законодательства. Руководитель органа исполнительной власти заверил, что отсутствие такой возможности подтверждают заключения областного суда и налоговой службы.