Экономика

Вице-губернатор Псковской области: Такие предприятия, как областная типография, должны зарабатывать без участия государства

Замгубернатора Псковской области Нинель Салагаева отметила, что предприятия формы ГППО, такие, как «Псковская областная типография», должны зарабатывать деньги на рынке без участия государства. Об этом Нинель Салагаева сообщила 2 июля в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«В нашей области несколько предприятий с такой формой, как ГППО. Например, «Псковская областная типография». Такая форма себя изжила, ее нужно преобразовывать, - подчеркнула Нинель Салагаева. - Если сделать правильный менеджмент, типография сможет зарабатывать сама, быть самоокупаемой. Вопрос другой: нужно ли это государству? Я склоняюсь, что это - коммерция. Такие предприятия должны без участия государства заниматься деньги на рынке».