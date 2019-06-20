Экономика

Нинель Салагаева: С Игорем Савицким мы не разговариваем о заводе «Титан-Полимер»

Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева сказала, что когда общается с Игорем Савицким, они не говорят о «Псковском заводе "Титан-Полимер"». Об этом Нинель Салагаева сообщила 2 июля в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«С Игорем Николаевичем у нас есть диалог. Мы общаемся конструктивно, но не затрагиваем тему "Титан-Полимера", - отметила Нинель Салагаева. - Игорь Николаевич предлагал мне выехать в область, посмотреть новые локации, места для площадок. Поскольку сейчас закончились все форумы, мы с Игорем Николаевичем посмотрим новые направления, и я очень хочу приехать к нему в "Технопарк", который, со слов нашего промышленника, с ноября очень изменился. Хочу отметить, не все резиденты могут и хотят инвестировать в свои предприятия 120 миллионов рублей, что нужно для особой экономической зоны "Моглино". Например, кто-то хочет открыть дилерский центр. Им мы рекомендуем "Технопарк" Игоря Николаевича, где им будет удобнее. Там есть подключения, чистые помещения и тому подобное. И при встрече с Игорем Николаевичем спрошу, сколько фирм уже пришло и локализовалось.

Замгубернатора добавила, что, по данным от ее коллег, сейчас в «Технопарке» - 54 резидента.