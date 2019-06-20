Экономика

Стала известна зарплата директора магазина в Пскове

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты директоров магазинов в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Так, по данным Superjob, в Пскове работодатели готовы платить зарплату на данной должности в среднем 52 000 рублей, что на 2 тысячи выше, чем в декабре прошлого года.

Средняя заработная плата директора магазина в Москве также повысилась и составляет 80 000 руб. (декабрь 2018 года – 77 000 рублей), в Санкт-Петербурге - 74 000 рублей (было - 71 000 рублей). При этом в Ленинградской области подобный специалист получает 62 000 рублей, в Нижнем Новгороде - 53 000 рублей, в Твери – 58 000 рублей.