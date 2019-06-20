Экономика

Названы города России с самым быстрым темпом роста зарплат

Средняя зарплата в России по итогам II квартала составила 37 тыс. рублей. Это на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса Avito.

Эксперты указали, что из 23 городов наибольший рост отмечен в Барнауле (11,6%), Москве (10,9%) и Тюмени (10,2%). При этом Москва является лидером по средней зарплате (57,9 тыс. рублей), а Барнаул (29,9 тыс.) входит в число городов, где зарабатывают меньше всего. В нижней части списка также оказались Ульяновск (29,4 тыс.), Волгоград (29,3 тыс.) и Тольятти (29,2 тыс.).

На высокую зарплату можно рассчитывать в Санкт-Петербурге (47,4 тыс.) и Екатеринбурге (39,3 тыс.). Самой высокооплачиваемой сферой является строительство (47,3 тыс.), а наиболее востребованными профессиями — продавцы, перевозчики и работники автобизнеса. Меньше всего денег во II квартале предлагали студентам и соискателям без опыта — 30,5 тыс.

В мае эксперты Deutsche Bank составили ежегодный рейтинг городов с самым высоким уровнем зарплат в мире. Москва заняла 39-ю позицию, поднявшись на три строки по сравнению с прошлым годом. Три первых места заняли Сан-Франциско (США), Цюрих (Швейцария) и Нью-Йорк (США).