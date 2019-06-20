Экономика

Экономический комитет регионального парламента поддержал инициативу по упрощению процедуры реализации масштабных инвестпроектов в Псковской области

Депутаты Псковского областного Собрания в рамках заседания парламентского комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию поддержали поправки в региональное законодательство, которые предоставят возможность приютам для бездомных и безнадзорных животных получать земельные участки без торгов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий вопрос рассматривался сегодня, 3 июля, накануне 34-й сессии заксобрания области.

Ранее законопроект, получивший положительное заключение администрации Псковской области, поддержали члены парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению.

При этом комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике предложили в качестве поправок к законопроекту добавить строчки, упрощающие процедуру реализации масштабных инвестиционных проектов.

Председатель парламентского комитета Андрей Козлов поинтересовался, о каких конкретно инвестпроектах идет речь. Андрей Михеев, глава регионального экономического комитета пояснил, что под масштабными инвестпроектами понимаются признанные стратегическими.