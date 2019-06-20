Экономика

Депутат Госдумы РФ от Псковской области Александр Козловский: Малым и средним предпринимателям легче работать в объединении

Депутат Госдумы РФ от Псковской области, руководитель псковских региональных отделений Российского союза промышленников и предпринимателей и Союза машиностроителей России Александр Козловский отметил, что малому и среднему предпринимательству легче работать, когда они находятся в объединении. Об этом Александр Козловский сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Во всем мире малое предпринимательство предполагает, что легче работать, когда входит в какое-то объединение. В Псковской области эти объединения есть. Туда можно вступить. И это не только общественные объединения, но и конкретные, если мы говорим о технопарках и кластерах. Если взять малое предприятие, которое представляют человек 10, и взять сообщество, где эта цифра доходит до тысячи, - конечно, будут больше прислушиваться к тому, где больше численность. У объединения есть возможность консолидировано выступить с каким-то мнением, предложением, которое необходимо решить, чтобы облегчить жизнь малому и среднему бизнесу».