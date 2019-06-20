Экономика

Александр Козловский объяснил неслаженность действий Минпромторга и Минфина в отношении предпринимательства

Депутат Госдумы от Псковской области, руководитель псковского регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Козловский разъяснил, почему в действиях министерства промышленности и торговли РФ и министерства финансов РФ наблюдается неслаженность в отношении предпринимательства. О причинах такой «несыгранности» Александр Козловский сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Надо понять, если Минпромторг нацелен на развитие бизнеса, предпринимательства, с точки зрения производства экономики, то у Минфина - задачи несколько шире. На последнем - вся нагрузка: и медицина, и образование, и культура, и экономика. Поэтому Минфину достаточно тяжело, сложно выбрать то, кому необходимо больше внимания, меры поддержки: социальной сфере или производственной. На чем сконцентрироваться? На поддержке крупного бизнеса или малого и среднего бизнеса? И Минпромторг - то министерство, которое должно сподвигнуть Минфин принимать правильные решения. Минпромторг должен отстаивать ту позицию, которая сегодня необходима для экономики нашей страны, в частности - нашего региона. Поэтому ничего удивительного нет, такова жизнь. Бывают казусы, когда каждый отстаивает свою позицию, свое виденье. Но я уверен, что Денис Валентинович Мантуров (министр промышленности и торговли РФ, - ред.) отстаивает правильные позиции, в том числе - уделяет большое внимание развитию малого и среднего бизнеса. К сожалению, не всегда это получается сделать».

Кроме того, Александр Козловский добавил, что представляющие регион депутаты должны поддержать Минпромторг, доказать необходимость поддержки малого и среднего предпринимательства.

«Есть позиция президента, которая заключается в том, чтобы в общей экономике довести малый и средний бизнес до 40%. И мы должны в этом направлении двигаться, а для этого от государства необходима финансовая поддержка в адрес малого и среднего предпринимательства», - заключил депутат.