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Экономика

Александр Козловский хочет добиться господдержки для торфоперерабатывающих предприятий Псковской области

04.07.2019 13:31|ПсковКомментариев: 0

Депутат Госдумы от Псковской области, руководитель псковского регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Козловский выразил желание изменить ситуацию, сложившуюся вокруг предприятий, которые занимаются изготовлением продукции из торфа. Ведь эти предприятия работают без государственной поддержки. 

«Некоторые стандарты возникали еще во времена СССР, когда торф, в первую очередь, был горючим, когда торфом топили котельные, когда его как топливо использовали в частных хозяйствах и экспортировали в другие страны. На сегодняшний день торф - не удобрение, а то, на чем выращивают, конечный продукт, смесь для теплиц, домашних условий. Формируют грядки из этой смеси. И было бы логично поменять назначение торфа, все коды, чтобы предприятия тоже могли со стороны государства получать поддержку и экспортировать свою продукцию за рубеж», - отметил Александр Козловский в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Сложившуюся ситуацию, по его мнению, может изменить правительство.

«Тут несколько ведомств. Как раз Георгий Каламанов (заместитель министра Минпромторга РФ, - ред.) указал, что это не ему подведомственно, а Минэнерго. Но все равно договорились о том, что он подключится к этому, чтобы оказать поддержку. Но, наверное, это невозможно будет сделать за месяц. Но мы, возможно, подключим и другие министерства, чтобы доказать необходимость этих изменений, чтобы предприятия развивались, - отметил гость студии. - На территории Псковской области достаточно торфа. Даже во времена СССР здесь были начаты большие торфяные разработки, и к нашим болотам были проложены десятки, сотни километров железных дорог. К сожалению, сейчас добыча этих ископаемых идет уже не в таком объеме. Раньше ими хорошо топили станции, а на сегодняшний день это используют как удобрение или основу для выращивания продуктов питания в теплицах, в частных хозяйствах».

Кроме того, Александр Козловский добавил, что два предприятия Псковской области, работающих с торфом, функционируют сейчас в Плюссе и Великих Луках. «Если произойдут соответствующие изменения, эти компании могут начать развиваться сами по себе и работать в другом масштабе, организовывать новые рабочие места, а в наш бюджет будут поступать налоговые отчисления совсем другие. Поэтому хотелось бы, чтобы изменения произошли», - заключил депутат.

Теги: #эхо москвы в пскове #Гайдпарк #гайд-парк
Источник: Псковская Лента Новостей
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