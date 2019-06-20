Экономика

Псковские депутаты утвердили отчет об исполнении областного бюджета с дефицитом в 93 млн рублей

Депутаты Псковского областного Собрания шестого созыва утвердили сегодня, 4 июля, отчет об исполнении областного бюджета за 2018 год, передает с 34-й сессии регионального парламента корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Финансовый комитет Псковской области предложил утвердить отчет со следующими показателями: доходы областного бюджета - 31,6 млрд рублей, расходы - 31,7 млрд рублей, дефицит - 93 млн рублей. По консолидированному бюджету, наоборот, достигнут профицит - 146 млн рублей.

Что касается консолидированного бюджета, то его собственные доходы по сравнению с 2017 годов выросли на 1,780 млрд рублей, и на 3,2 млрд по безвозмездным поступлениям.

Заместитель губернатора – председатель комитета по финансам Татьяна Баринова рассказала депутатам, что государственный долг Псковской области по итогам прошедшего года сократился на 54 млн рублей. При этом, по ее словам, в бюджете не было предусмотрено сокращение долговых обязательств, поскольку он принимался дефицитным.

Также вице-губернатор отметила, что в конце 2018 года регион получил дополнительные средства из федерального бюджета, часть из которых направлена на погашение долговых обязательств.