Экономика

В Псковской области утвержден новый порядок установления величины прожиточного минимума

В Псковской области утвержден новый порядок установления величины прожиточного минимума. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий законопроект принят сегодня, 4 июля, на очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва

Проектом закона области предусматривается, что величина прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии будет устанавливаться законом области и доводиться до сведения отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Псковской области в срок не позднее 15 сентября года, предшествующего наступлению финансового года, на который она установлена.

Таким образом, в соответствии с новыми требованиями федерального законодательства до 15 сентября 2019 года должен быть разработан и принят закон области, устанавливающий величину прожиточного минимума пенсионера в Псковской области на 2020 год.

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Поэтому в начале сентября или в конце августа будет необходимо провести сессию Псковского областного парламента, несмотря на парламентские каникулы, чтобы установить прожиточный минимум вовремя.