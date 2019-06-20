Экономика

Эксперты ВТБ предрекли удвоение оплаты покупок по картам через три года

К 2021 году платежи по картам вырастут более чем в 2 раза, а число POS-терминалов, где можно расплатиться безналом — на 58%, прогнозируют эксперты ВТБ. Это отвечает потребностям покупателей, которые все реже носят с собой наличные.

Как сообщает РБК, объем безналичных расчетов по картам в России за три года увеличится более чем в два раза — с 19,6 трлн руб. в 2018 году до 42,1 трлн руб. в 2021 году. Такой прогноз содержится в презентации банка ВТБ, которая была представлена на заседании рабочей группы при ассоциации банков «Россия», посвященной снижению стоимости эквайринга. Подлинность презентации подтвердили два источника, участвовавших во встрече.

Прогнозы ВТБ относительно роста безналичных платежей близки к действительности, считает глава Национального платежного совета Алма Обаева. «Сейчас темпы роста объемов безналичных платежей составляют около 20% в год, поэтому вполне вероятно, что через три года они увеличатся примерно в 2,1 раза», — объяснила эксперт. Тенденцию к росту безналичных расчетов подтверждают в Альфа-банке, Газпромбанке и банке «Русский стандарт».

Одна из причин роста — наращивание банками парка POS-терминалов, то есть предоставление все более широкому кругу торговых точек возможности принимать карты к оплате. По прогнозам ВТБ, за три года число терминалов вырастет на 58%, с 2,6 млн в 2018 году до 4,1 млн в 2021 году. Банк ждет и увеличения на 31% безналичного оборота в расчете на один терминал в год: если в 2018 году этот показатель составлял 7,6 млн руб., а в 2019 году ожидается на уровне 8,4 млн руб., то в 2021 году вырастет до 9,9 млн руб.

Одновременно, по прогнозам ВТБ, стоимость эквайринга вырастет. Средний размер межбанковской комиссии (платится в пользу банка — эмитента карты и является основной частью тарифа) и комиссии в адрес платежных систем, взимаемых с магазинов за расчеты картами, за три года увеличится на 0,24 п.п., до 2,9%, против 1,85% в 2018 году и 1,98% в 2019 году, оценили эксперты банка.

По данным ЦБ, в 2018 году объем безналичной оплаты товаров и услуг в России увеличился в 1,3 раза, до 21 трлн руб., то есть уже более половины всех платежей (56%) осуществлялось безналичным способом. К концу 2019 года их доля может вырасти еще на 10 п.п., прогнозирует Банк России. Растут и безналичные переводы с карты на карту — в прошлом году впервые в истории их объем превысил объем операций по снятию наличных. Россияне перевели другу другу 27,4 трлн руб. (рост в 1,4 раза).



Почему растут платежи картами?

Очевидным катализатором развития безналичных платежей является закон «О применении контрольно-кассовой техники» (ККТ), призванный повысить налоговую прозрачность мелкой розничной торговли, говорит руководитель дирекции развития эквайринга Альфа-банка Денис Хренов. С 1 февраля 2017 года контрольно-кассовая техника в магазинах должна отправлять чеки в электронном виде через оператора фискальных данных в ФНС.

«В результате из торговли уходит серый нал, который замещается платежами по банковским картам, этот процесс сопровождается ростом среднего чека и оборотов у торговых предприятий», — объясняет Хренов. Обязательное подключение компаний из сегмента малого и среднего бизнеса к ККТ в прошлом году стало заметным вкладом в рост эквайринга, согласна директор департамента эквайринга «Русского стандарта» Инна Емельянова.

На удвоение безналичных расчетов в ближайшие три года повлияют увеличение доли премиальных карт и улучшенные условия по программам лояльности, указывает вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

Свой вклад в рост платежей в денежном выражении внесет и инфляция, добавляет директор по продуктам ИТ-компании АТОЛ Платон Песецкий, а также склонность потребителей платить именно с помощью безналичных средств. «Расширяется сегмент людей, которые носят меньше наличных и больше платят разными форматами безналичных платежей», — указывает он.