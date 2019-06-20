Экономика

Доходная часть бюджета Псковской области увеличена более чем на 3 млрд рублей

Доходная часть регионального бюджета на этот год увеличена более чем на 3,1 млрд рублей. В итоге доходная часть регионального бюджета превысит 35,5 млрд рублей. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующие поправки в региональный закон «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» приняты сегодня, 4 июля, на очередной сессии регионального парламента».

В региональном финансовом комитете пояснили, что рост доходной части, в том числе с учетом безвозмездных поступлений (около 2,3 млрд рублей), позволит направить дополнительные средства на решение ряда ключевых социальных задач. Так, более 300 млн рублей пойдет на увеличение заработной платы работников бюджетной сферы, еще около 130 млн рублей - на реализацию социальных законов региона. Еще 70 млн рублей поступит на лекарственное обеспечение граждан.

Кроме того, 300 млн рублей регионального бюджета будут направлены на обеспечение дорожной деятельности, в том числе 200 млн рублей - на строительство второй очереди Северного обхода и 100 млн рублей на реконструкцию цепных мостов в Острове.

На создание дополнительных ясельных мест в дошкольных образовательных учреждениях планируется направить более 360 млн рублей. Около 1 млн рублей поступит на создание виртуальных концертных залов в районах.