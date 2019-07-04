Экономика

Названы самые подорожавшие продукты в России

Цены на пшено в России в 2018 году выросли на 73,6 процента. Это следует из данных Росстата по годовой динамике потребительских цен на товары и услуги в прошлом году, которые в воскресенье, 7 июля, приводит РБК.

Также в пятерку продуктов, которые подорожали в 2018-м больше всего, попали капуста (рост на 72,8 процента), газовое моторное топливо (30,8 процента), сахар (28,3 процента) и яйца (25,9 процента). Среди лекарств быстрее всего дорожал «Валидол» — его стоимость выросла на 23,6 процента.

Таким образом, отмечает издание, темпы роста цен на многие товары и услуги многократно превзошли уровень инфляции, который в 2018 году составил 4,3 процента.

При этом цены на гречневую крупу в прошлом году, напротив, снизились — падение составило 15,8 процента. Также подешевели свежие помидоры (10,6 процента) и чеснок (10,2 процента).

Как отмечает «Лента.Ру», ранее в июле в Центробанке заявили, что темпы роста цен в России в начале лета начали снижаться раньше обычного из-за установившейся в стране теплой погоды. Как пояснили в ЦБ, в результате высоких температур многие сельхозкультуры дали ранний урожай и позволили сдержать привычный для начала лета уровень инфляции.