Экономика

Творожная паста с крыжовником: новинка от «Прасковьи Молочковой» появилась в «Империале»

Ассортимент сладких творожных паст, выпускаемых «Прасковьей Молочковой» (Псковский городской молочный завод) пополнился новинкой. Теперь псковичи могут приобрести пасту не только с ванилью, изюмом, черносливом, курагой и клюквой, но и с крыжовником.

Творожная паста богата кальцием, поэтому ваши кости и зубы будут здоровыми и прочными. Крыжовник очень полезен для организма человека, поэтому его очень часто можно встретить в составе различных лечебных средств, применяемых в народной медицине. Эта летняя ягода укрепляет кровеносные сосуды, при регулярном употреблении снижается вероятность появления таких заболеваний, как гипертония, сахарный диабет, атеросклероз, венозная и сердечная недостаточность, налаживается естественный гормональный фон, стабилизируется обмен веществ, оказывая содействие в похудении.

Также при употреблении крыжовника можно нормализовать эмоциональный фон и восстановить организм после психических перегрузок. Ягода способна замедлять процессы старения, оказывая омолаживающее действие.

Новинку уже можно приобрести в ГМ «Империал». Стоимость - 75 рублей по карте гипермаркета (жирность продукта - 4%, упаковка - контейнер 0,23 кг).

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