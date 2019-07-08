Экономика

Делегация Псковской области примет участие в Международном форуме потребкооперации в Калуге

Специалисты потребкооперации из Гдовского района, Порхова и Великих Лук примут участие в Международном форуме потребительской кооперации, который состоится осенью в Калуге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в совете Псковского облпотребсоюза.

Международный форум потребительской кооперации пройдет в Калуге с 19 по 22 сентября, организатором выступает Центросоюз России при поддержке федерального правительства. В деловой программе форума ожидается около 10 тысяч участников - руководителей и специалистов региональных союзов потребкооперации, представителей малого и среднего бизнеса, членов Российской гильдии пекарей и кондитеров, зарубежных делегаций из почти 80 стран мира.

Общая задача псковской делегации, формирование и подготовку которой курирует вице-губернатор Псковской области Нинель Салагаева, - раскрыть уникальность Псковского края, максимально полно представить плоды крестьянского труда, дары лесов, озер и рек, рецепты нашей кухни и традиции гостеприимства.



В рамках форума пройдет конгресс Международного союза пекарей и кондитеров (UIBC) и будет разыгран Кубок России по хлебопечению.