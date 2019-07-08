Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
За вкусные покупки телевизор и велосипед
Дом от А до Я
Гибкая линейка Yota
Зачем сапогам полоска?
Как помыть машину бесплатно?
Про заграничную недвижимость депутатов
Осторожно! Двери закрываются
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
О земле и недвижимости
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Экономика 08.07.2019 16:451 Александр Козловский о Ганзе, экономическом форуме и конкурсе среди ТОСов 08.07.2019 20:400 Инфляция в России в июне оказалась нулевой впервые с 1991 года 08.07.2019 17:200 Дом от А до Я: выбираем все для внутренней отделки 08.07.2019 16:451 Александр Козловский о Ганзе, экономическом форуме и конкурсе среди ТОСов 08.07.2019 16:440 Делегация Псковской области примет участие в Международном форуме потребкооперации в Калуге 08.07.2019 08:490 Творожная паста с крыжовником: новинка от «Прасковьи Молочковой» появилась в «Империале»
 
 
 
Самое популярное 05.07.2019 14:380 Синоптики Псковской области сообщили о возвращении солнечных дней 05.07.2019 12:405 В Пскове пенсионерка выпала из окна дома на Народной и погибла 08.07.2019 08:531 К выходным Европейская часть России окажется в мешке арктического холода 05.07.2019 19:151 Гром среди ясного неба 08.07.2019 13:327 Дворец бракосочетаний в Пскове осмотрел после ремонта губернатор. ФОТО
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Инфляция в России в июне оказалась нулевой впервые с 1991 года

08.07.2019 20:40|ПсковКомментариев: 0

Впервые с 1991 года инфляция в России в июне составила 0%, замедлившись в годовом выражении до 4,7%, свидетельствуют данные, которые в понедельник опубликовал Росстат, сообщает «Интерфакс». 

В мае, апреле и марте инфляция составляла по 0,3%, в феврале - 0,4%, в январе - 1%. С января по июнь 2019 года цены выросли на 2,5%.

Инфляция на нулевом уровне фиксируется в июне впервые за всю историю современной России (с 1991 года). Рост цен в первом летнем месяце приближался к нулю лишь в 1998 году, когда инфляция составила 0,1%. Дефляционные факторы, связанные с поступлением на рынок продукции нового урожая, традиционно в полную силу начинают действовать только в августе

Нулевой рост цен в июне оказался также ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз экономистов по инфляции на июнь, подготовленный «Интерфаксом», равнялся 0,2%.

В годовом выражении инфляция в июне 2019 года, по данным Росстата, замедлилась до 4,7% с 5,1% в мае, 5,2% в апреле и 5,3% в марте. В феврале годовая инфляция равнялась 5,2%, в январе - 5%, в конце декабря - 4,3%.

По данным сайта Росстата, инфляция в июне составила 0,04%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в июне составил 100,2% (в июне 2018 года - 100,3%), в годовом выражении - 104,6% (102,3%).

Продовольственные товары в июне 2019 года подешевели на 0,5% (в июне 2018 года подорожали на 0,4%), продовольственные товары без плодоовощной продукции подорожали на 0,1% (подорожали на 0,4%).

Непродовольственные товары в июне стали дороже на 0,2% (на 0,4% в июне 2018 года).

Услуги в июне подорожали на 0,6% (в июне 2018 года - на 0,7%).

В июне существенное влияние на динамику потребительских цен на продовольственные товары оказало снижение цен на плодоовощную продукцию. Удешевление плодоовощной продукции отмечалось в 78 субъектах РФ, самое заметное - в Карачаево-Черкесской Республике (на 15%), Калининградской области (на 11%), Брянской и Тверской областях (на 9,6%).

Цены на бензин в июне выросли на 0,7% после роста на 0,3% в мае, стабильных цен в апреле, снижения на 0,1% в марте и на 0,2% в феврале и роста на 0,8% в январе.

Официальный прогноз Минэкономразвития по итогам 2019 года - инфляция на уровне 4,3%. При этом глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявлял, что инфляция в 2019 году может оказаться ниже 4%.

ЦБ 14 июня по итогам совета директоров, на котором снизил ключевую ставку до 7,5% с 7,75%, отмечал, что по сравнению с мартом краткосрочные проинфляционные риски снизились. В этих условиях с учетом проводимой денежно-кредитной политики Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,7-5,2% до 4,2-4,7%. В дальнейшем, по прогнозу Банка России, годовая инфляция будет находиться вблизи 4%.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года.

Теги: #экономика
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Памятники древнего Пскова включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Испытываете ли вы гордость и радость по этому поводу?
В опросе приняло участие 201 человек
08.07.2019, 20:480 В Псковской области открылись XXII межрегиональные соревнования «Школа безопасности» 08.07.2019, 20:400 Инфляция в России в июне оказалась нулевой впервые с 1991 года 08.07.2019, 20:201 Российский бизнес признали отсталым 08.07.2019, 20:020 Елена Полонская вручила сертификаты на получение маткапитала трем псковским семьям
08.07.2019, 19:451 Псковское ГИБДД: Как обезопасить себя от кражи велосипеда? 08.07.2019, 19:100 Совершенно триумфально вошел Псков в номинацию особо охраняемых памятников ЮНЕСКО - митрополит Псковский и Порховский Тихон 08.07.2019, 18:460 Уголовный розыск продолжает поиски псковича, пропавшего в сентябре прошлого года 08.07.2019, 18:280 В ТРК «Акваполис» началась летняя распродажа
08.07.2019, 18:170 Начались съемки новой версии «Форт Боярд» с Сергеем Шнуровым в роли ведущего 08.07.2019, 18:063  «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: чьи уши торчат у «самовыдвиженцев» на выборах 08.07.2019, 18:000 Грозы и дожди ожидаются завтра в Псковской области 08.07.2019, 17:500 Пятьсот лет одиночества
08.07.2019, 17:470 Октябрьская железная дорога присоединилась к празднованию Дня семьи, любви и верности 08.07.2019, 17:400 Роспотребнадзор запускает всероссийскую горячую линию для туристов 08.07.2019, 17:320 Россия рекордно вложилась в науку 08.07.2019, 17:260 В Пскове вспоминают экипаж майора Гудина, погибший 26 лет назад
08.07.2019, 17:200 Дом от А до Я: выбираем все для внутренней отделки 08.07.2019, 17:181 В литовском городе Клайпеда возобновят программы обучения на русском языке 08.07.2019, 17:090 В День семьи, любви и верности росгвардейцы преподнесли жителям Пскова музыкальный подарок 08.07.2019, 16:541 Вступил в силу порядок оказания паллиативной помощи
08.07.2019, 16:532 Врачи рассказали о пользе грибов 08.07.2019, 16:451 Александр Козловский о Ганзе, экономическом форуме и конкурсе среди ТОСов 08.07.2019, 16:440 Делегация Псковской области примет участие в Международном форуме потребкооперации в Калуге 08.07.2019, 16:322 Российские дети считают, что родителям нужно послушать Монеточку и Oxxxymiron
08.07.2019, 16:310 На Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» прошла противоаварийная тренировка 08.07.2019, 16:220 Псковские пограничники организовали фотовыставку на Кургане Дружбы 08.07.2019, 16:140 Должница-мать из Середки проведет шесть месяцев в колонии-поселении 08.07.2019, 16:001 Госдума обсудит законопроект о возвращении курилок в аэропорты
08.07.2019, 15:510 Агрофирма «Победа» стала лидером по производству молока в Псковском районе 08.07.2019, 15:390 Отделение ПФР по Псковской области разъясняет механизм назначения досрочных пенсии безработным 08.07.2019, 15:310 Подростки, изуродовавшие спортивный автомобиль псковички в Эстонии, до сих пор не понесли наказания  08.07.2019, 15:261 Великолукские единороссы устроили праздник в детском саду
08.07.2019, 15:180 В Пскове состоялся гарнизонный развод нарядов Росгвардии, заступающих на службу по охране общественного порядка 08.07.2019, 15:100 В ИК-2 состоялось торжественное мероприятие по случаю Дня образования учреждения 08.07.2019, 15:030 Ввоз 2,5 тонн корма для животных запрещен в Псковской области 08.07.2019, 14:541 Председатель Всероссийского общества ветеранов: В Псковской области трепетно относятся к сохранению памяти о войне
08.07.2019, 14:432 В России появится первый экогород 08.07.2019, 14:362 Евкуров стал заместителем Шойгу 08.07.2019, 14:310 Что такое строительные споры, и зачем нужен строительный юрист, рассказал псковичам эксперт 08.07.2019, 14:280 110-летие кинологической службы отметили в УФСИН России по Псковской области
08.07.2019, 14:210 Фестиваль авторской песни и поэзии «Изборская крепость-2019» состоится в середине июля 08.07.2019, 14:130 Ралли 900 озер прошло в Псковской области 08.07.2019, 13:560 Более 60 велогонщиков приняли участие в первенстве Псковской области 08.07.2019, 13:440 В Иркутской области псковские спасатели продолжают участвовать в ликвидации последствий паводка
08.07.2019, 13:430 Как купить билет на спектакль Псковского драмтеатра за половину стоимости? 08.07.2019, 13:420 Михаил Ведерников надеется, что в Список ЮНЕСКО попадут и другие памятники Псковщины 08.07.2019, 13:363 Комитет по здравоохранению Псковской области обратил внимание на проблему с «тухнущими» трупами в Пыталово 08.07.2019, 13:327 Дворец бракосочетаний в Пскове осмотрел после ремонта губернатор. ФОТО
08.07.2019, 13:291 В Себежском районе прошел юбилейный Курган Дружбы. ВИДЕО 08.07.2019, 13:160 Посетить святыни Псковской земли приглашает жителей и гостей города экскурсионный центр «Троицкий» приглашает псковичей. РАСПИСАНИЕ 08.07.2019, 13:071 Власти города поздравляют псковичей с Днем семьи, любви и верности 08.07.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»
08.07.2019, 12:580 Стало известно, кому предлагают самую высокую зарплату в Псковской области 08.07.2019, 12:500 В Писковичах прошел бал-концерт в честь Дня семьи, любви и верности 08.07.2019, 12:411 Музыкальную комедию с грузинским акцентом привезет псковичам Новороссийский драмтеатр 08.07.2019, 12:270 Псковские летчики участвуют в полковых летно-тактических учениях ВТА в Краснодарском крае
08.07.2019, 12:220 Ценную историческую находку обнаружили дети в Гдовской крепости 08.07.2019, 12:110 В Пскове на Дамбе не работает светофор 08.07.2019, 12:090 «Постскриптум»: Пресс-конференция вице-губернатора Осипова и включение памятников Древнего Пскова в Список ЮНЕСКО 08.07.2019, 12:040 Семья - это основа жизни, это опора и стена каждого из нас - Александр Козловский
08.07.2019, 12:000 53-летняя женщина получила травмы в ДТП на Северном обходе 08.07.2019, 11:571 Александр Котов: Семья - это счастье, которое человек создает сам 08.07.2019, 11:470 Псковский молодежный центр приглашает на интеллектуальную игру на траве «Молодо-зелено» 08.07.2019, 11:300 29-летний великолучанин обокрал дом знакомого на 70 тыс. рублей
08.07.2019, 11:220 Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем семьи, любви и верности 08.07.2019, 11:170 Женщина за рулем «БМВ» сбила пешехода в Великих Луках и столкнулась с «Мицубиси» 08.07.2019, 11:120 Эксперты ОНФ: Для злоупотребляющих алкоголем надо делать отсрочку в получении водительских прав 08.07.2019, 11:110 8-летняя девочка пострадала в ДТП на улице Советской Армии в Пскове
08.07.2019, 11:000 Здания на Советской, 62-а и 62-б могут передать в безвозмездное пользование прихода храма Вознесения Христова 08.07.2019, 11:000 Названо отношение россиян к браку 08.07.2019, 10:380 Пассажирка такси погибла в результате ДТП в Великолукском районе 08.07.2019, 10:370 Сотрудниками рыбоохраны по Псковской области выявлено 10 незаконных орудий лова
08.07.2019, 10:321 Праздник для молодых псковских семей устроили единороссы 08.07.2019, 10:151 64 место занимает Псковская область в рейтинге регионов по доходам населения 08.07.2019, 10:140 Женщина погибла в ДТП в Новоржевском районе 08.07.2019, 10:040 Прокуратура: В Печорской районной больнице нарушается закон в сфере обращения с ТКО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.