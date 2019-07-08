Экономика

Инфляция в России в июне оказалась нулевой впервые с 1991 года

Впервые с 1991 года инфляция в России в июне составила 0%, замедлившись в годовом выражении до 4,7%, свидетельствуют данные, которые в понедельник опубликовал Росстат, сообщает «Интерфакс».

В мае, апреле и марте инфляция составляла по 0,3%, в феврале - 0,4%, в январе - 1%. С января по июнь 2019 года цены выросли на 2,5%.

Инфляция на нулевом уровне фиксируется в июне впервые за всю историю современной России (с 1991 года). Рост цен в первом летнем месяце приближался к нулю лишь в 1998 году, когда инфляция составила 0,1%. Дефляционные факторы, связанные с поступлением на рынок продукции нового урожая, традиционно в полную силу начинают действовать только в августе

Нулевой рост цен в июне оказался также ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз экономистов по инфляции на июнь, подготовленный «Интерфаксом», равнялся 0,2%.

В годовом выражении инфляция в июне 2019 года, по данным Росстата, замедлилась до 4,7% с 5,1% в мае, 5,2% в апреле и 5,3% в марте. В феврале годовая инфляция равнялась 5,2%, в январе - 5%, в конце декабря - 4,3%.

По данным сайта Росстата, инфляция в июне составила 0,04%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в июне составил 100,2% (в июне 2018 года - 100,3%), в годовом выражении - 104,6% (102,3%).

Продовольственные товары в июне 2019 года подешевели на 0,5% (в июне 2018 года подорожали на 0,4%), продовольственные товары без плодоовощной продукции подорожали на 0,1% (подорожали на 0,4%).

Непродовольственные товары в июне стали дороже на 0,2% (на 0,4% в июне 2018 года).

Услуги в июне подорожали на 0,6% (в июне 2018 года - на 0,7%).

В июне существенное влияние на динамику потребительских цен на продовольственные товары оказало снижение цен на плодоовощную продукцию. Удешевление плодоовощной продукции отмечалось в 78 субъектах РФ, самое заметное - в Карачаево-Черкесской Республике (на 15%), Калининградской области (на 11%), Брянской и Тверской областях (на 9,6%).

Цены на бензин в июне выросли на 0,7% после роста на 0,3% в мае, стабильных цен в апреле, снижения на 0,1% в марте и на 0,2% в феврале и роста на 0,8% в январе.

Официальный прогноз Минэкономразвития по итогам 2019 года - инфляция на уровне 4,3%. При этом глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявлял, что инфляция в 2019 году может оказаться ниже 4%.

ЦБ 14 июня по итогам совета директоров, на котором снизил ключевую ставку до 7,5% с 7,75%, отмечал, что по сравнению с мартом краткосрочные проинфляционные риски снизились. В этих условиях с учетом проводимой денежно-кредитной политики Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,7-5,2% до 4,2-4,7%. В дальнейшем, по прогнозу Банка России, годовая инфляция будет находиться вблизи 4%.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года.