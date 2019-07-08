Экономика

В России могут повысить акцизы на вино на 72%

Кабмин разработал поправки в Налоговый кодекс, которые предполагают повышение с 2020 года акцизов на тихие вина на 72%, а на игристые - на 11,1%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Олега Осипова.

По его словам, поправки будут внесены на рассмотрение Госдумы в ближайшее время.

В случае одобрения инициативы акцизы на тихие вина в следующем году вырастут с 18 до 31 рубля за один литр, на игристые - с 36 до 40 рублей за один литр.

Неназванный представитель Минфина в беседе с изданием пояснил, что размер ставок определен «исходя из необходимости приведения в соответствие ставок акцизов на различный алкоголь с сопоставимым содержанием спирта, равной степенью вредности продукции».