Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как помыть машину бесплатно?
Гибкая линейка Yota
За вкусные покупки телевизор и велосипед
Зачем сапогам полоска?
Дом от А до Я
Телефон прямого эфира 56-73-72
Про заграничную недвижимость депутатов
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
О земле и недвижимости
Осторожно! Двери закрываются
 
 
 
ещё Экономика 10.07.2019 12:300 Сотрудники великолукского завода «ЗЭТО» участвуют в форуме «Инженеры» будущего» 10.07.2019 12:300 Сотрудники великолукского завода «ЗЭТО» участвуют в форуме «Инженеры» будущего» 09.07.2019 17:325 Гендиректор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко о перспективах создания в Псковской области кластера по переработке ПЭТ 09.07.2019 15:560 Почти на 10 млрд рублей пополнили налоговики Псковской области консолидированный бюджет государства с начала года 09.07.2019 14:236 Гендиректор завода «Титан-Полимер»: Люди начинают понимать, что мы не несем опасности для Псковской области 09.07.2019 13:2812 Строительство первой очереди псковского завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино» может начаться уже в августе-сентябре
 
 
 
Самое популярное 08.07.2019 12:222 Ценную историческую находку обнаружили дети в Гдовской крепости 08.07.2019 17:264 В Пскове вспоминают экипаж майора Гудина, погибший 26 лет назад 08.07.2019 08:532 К выходным Европейская часть России окажется в мешке арктического холода 08.07.2019 13:328 Дворец бракосочетаний в Пскове осмотрел после ремонта губернатор. ФОТО 08.07.2019 08:353 В Псковском районе прокатилась волна ликвидации садоводческих товариществ
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Сотрудники великолукского завода «ЗЭТО» участвуют в форуме «Инженеры» будущего»

10.07.2019 12:30|ПсковКомментариев: 0

В Оренбурге проходит VIII Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего-2019». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе предприятия¸ это мероприятие, ставшее уже традиционным, организовал и проводит Союз машиностроителей России при поддержке ГК Ростех.

Цели и задачи Форума «Инженеры будущего», в котором принимают участие молодые специалисты, ученые, аспиранты и студенты, – популяризация инженерной профессии и вовлечение юношей и девушек технических специальностей в процессы инновационного развития машиностроительного комплекса.

От Псковской области в форуме участвует команда специалистов ЗАО «ЗЭТО» - Вячеслав Ярышкин, Анна Козловская и Илья Щербаков.

Молодые люди, которым выпала честь участвовать в международном форуме «Инженеры будущего» отмечают отличную организацию мероприятия и яркие впечатления от получения практических навыков по многим новым направлениям. «Мы принимаем участие в занятиях по таким темам, как лидерство, инновация, цифровая экономика, маркетинг. Во второй части дня есть возможность посещения круглых столов, которые организуют участники форума. Они проходят как в лекционной, так и в интерактивной форме», - рассказывают представители псковской команды.

Кроме того, участники форума принимают активное участие в развлекательной и спортивной программе форума. Организаторами была организована экскурсия в самые интересные места региона, такие, как Оренбургский заповедник, Национальная деревня и другие.

Добавим, что за восемь лет в Международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего» приняли участие около 14 000 молодых специалистов, ученых, аспирантов и студентов. Его участниками стали молодые инженеры из 400 промышленных предприятий и 85 вузов из 60 регионов Российской Федерации. Возраст участников форума 20-35 лет.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 
 
опрос
Памятники древнего Пскова включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Испытываете ли вы гордость и радость по этому поводу?
В опросе приняло участие 423 человека
10.07.2019, 12:440 Закон, вводящий новые меры ответственности муниципальных депутатов за недостоверные декларации о доходах, принят Госдумой 10.07.2019, 12:400 В Пустошке пройдет 26-й легкоатлетический пробег 10.07.2019, 12:390 Пожилая велосипедистка попала в ДТП в Новом Изборске 10.07.2019, 12:380 Повеселиться с миньонами смогут дети в ТРК «Акваполис» 14 июля
10.07.2019, 12:370 Фотофестиваль запланирован в рамках «Изборской крепости» 10.07.2019, 12:300 Сотрудники великолукского завода «ЗЭТО» участвуют в форуме «Инженеры» будущего» 10.07.2019, 12:240 В Середкинской волости прошли ХХХIII Олимпийские игры молодежи Псковского района 10.07.2019, 12:200 Широкую географию участников отмечают организаторы фестиваля «Изборская крепость»
10.07.2019, 12:100 От юридических книг из библиотеки Петра I до травника для бедных: новая «Михайловская пушкиниана» доступна в Сети 10.07.2019, 12:100 Главу Новоржевского района оштрафовали за превышение должностных полномочий 10.07.2019, 12:040 Работа трех нарколабораторий прекращена в Псковской области в 2019 году 10.07.2019, 11:540 Пьяная 26-летняя великолучанка за рулем «Пежо» задержана полицией
10.07.2019, 11:530 О подготовке псковских «яблочников» к выборам расскажет Лев Шлосберг в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 10.07.2019, 11:450 В Псковской области остановлен рост числа интернет-магазинов, торгующих наркотиками 10.07.2019, 11:350 В «Роскосмосе» вслед за беспилотным трамваем показали беспилотный трактор 10.07.2019, 11:200 Ростех намерен оснастить поезда прозрачными дисплеями вместо остекления
10.07.2019, 11:100 Великолучанки завоевали призовые места на Первенстве России по стрельбе из лука 10.07.2019, 11:070 Ввод электронных паспортов в России могут начать с 2022 года 10.07.2019, 10:302 Каналопромывочную машину собирается приобрести в лизинг псковский «Горводоканал» 10.07.2019, 10:111 В Псковском молодежном центре сыграют в «Спортивную мафию»
10.07.2019, 10:050 Жительница Бурятии получила отказ, простояв 55 лет в очереди на жилье 10.07.2019, 10:021 Попытку контрабанды сигарет пресекли псковские пограничники в МАПП «Убылинка» 10.07.2019, 09:511 Интерактив: С кого взыскать деньги за платные стоматологические услуги? 10.07.2019, 09:460 В России предлагают запретить заключать под стражу беременных и инвалидов
10.07.2019, 09:380 По требованию прокуратуры понижен уровень бортового камня на пешеходном переходе на ул. Советской в Пскове 10.07.2019, 09:322 «Единая Россия» добилась законодательного закрепления бесплатного пользования парковкой для людей с ОВЗ в любом регионе 10.07.2019, 09:151 Жителя Новосокольнического района будут судить за хранение патронов к пистолету ТТ 10.07.2019, 09:053 Фотофакт: Очередь за номерками?
10.07.2019, 08:590 ВАЗ сгорел на улице Сосновой в Пскове 10.07.2019, 08:551 Россия может восстановить авиасообщение с Грузией и вернуться к идее отмены виз 10.07.2019, 08:410 Игровое пространство для детей открыто в Гдовской крепости 10.07.2019, 08:320 Россияне стали экономить на лекарствах
10.07.2019, 08:230 Зарплата торгового представителя в Пскове в среднем выросла на 3 тысячи рублей 10.07.2019, 08:141 В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки 10.07.2019, 07:571 Митрополит Тихон вошел в обновленный состав Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы 09.07.2019, 22:001 Псковский Росреестр информирует о причинах возврата документов без рассмотрения
09.07.2019, 21:4015 Председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова обратилась к руководителю ФНПР Михаилу Шмакову 09.07.2019, 21:353 Певица Натали подготовит особенную программу для Пскова на День города 09.07.2019, 21:221 Главы местных администраций смогут оказывать нотариальные услуги 09.07.2019, 21:101 Псковская полиция дала инструкции по обращению с подозрительными находками
09.07.2019, 20:562 В Гдове торговцы из Петербурга пытались втридорога продать пенсионерам пожарные и газовые датчики 09.07.2019, 20:452 Ученые поделились способом вычислить продолжительность жизни любого животного 09.07.2019, 20:302 ЛДПР определила участников в выборах глав районов и в ОМСУ Псковской области 09.07.2019, 20:150 Японская фирма-создатель персонажа Hello Kitty оштрафована в ЕС за нарушение правил единого рынка
09.07.2019, 20:062 Конкурс на строительство второй очереди подземного водозабора в Пскове планируется запустить в текущем месяце 09.07.2019, 20:000 Стало известно количество должников в Псковской области, за полгода отбывших наказание в виде обязательных работ 09.07.2019, 19:500 В Дно прошел тренинг для детей, посвященный Дню семьи, любви и верности 09.07.2019, 19:213 За навязывание работникам зарплатного банка могут ввести штрафы
09.07.2019, 19:030 Псковское отделение ЛДПР проводит конференцию по определению участников выборов глав районов и в ОМСУ 09.07.2019, 19:002 Военнослужащим могут упростить участие в ипотеке 09.07.2019, 18:442 Бюджетный комитет согласовал проект уменьшения расходов Псковской городской Думы 09.07.2019, 18:350 В Псковской области 17 лучших учителей получат поддержку из федерального и областного бюджетов
09.07.2019, 18:063 Пересечение границы на взятом в лизинг автомобиле зависит от настроения российских чиновников 09.07.2019, 17:540 Кратковременные дожди ожидаются завтра в Псковской области 09.07.2019, 17:460 Смех сквозь слезы 09.07.2019, 17:411 Марина Кравец стала ведущей нового шоу с Бузовой и Батрутдиновым
09.07.2019, 17:325 Гендиректор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко о перспективах создания в Псковской области кластера по переработке ПЭТ 09.07.2019, 17:230 С завтрашнего дня будут доступны билеты для участия в розыгрыше призов в честь дня рождения ТК «ПИК60» 09.07.2019, 17:230 Бюджеты муниципальных районов могут получить новый источник налоговых доходов 09.07.2019, 17:140 Псковский музей приглашает родителей с детьми на интерактивные программы и экскурсии
09.07.2019, 17:090 В Пскове завтра проверят соблюдение правил перевозки детей в автотранспорте 09.07.2019, 17:017 Мост на Северном обходе вокруг Пскова начнут строить не раньше следующего года 09.07.2019, 16:460 В двухдневную поездку в Оптину пустынь приглашает псковичей паломническая служба храма Александра Невского 09.07.2019, 16:390 Проект «Без срока давности» и развитие поискового движения Михаил Ведерников обсудил с Еленой Цунаевой
09.07.2019, 16:370 Синоптики обещают россиянам теплый август 09.07.2019, 16:280 Образовательная сессия для наставников детских технопарков «Кванториум» проходит в Пскове 09.07.2019, 16:195 Путин выступил против санкций в отношении Грузии 09.07.2019, 16:061 Псковский облсовпроф предлагает областному комитету по образованию провести совместный мониторинг зарплат работников детских садов
09.07.2019, 16:010 Первое издание «Евгения Онегина» продано на аукционе Christie’s за 467 тыс. фунтов, вчетверо дороже заявленной цены 09.07.2019, 15:560 Почти на 10 млрд рублей пополнили налоговики Псковской области консолидированный бюджет государства с начала года 09.07.2019, 15:560 Михаил Ведерников принял участие в совещании Антона Силуанова по реализации нацпроектов 09.07.2019, 15:300 Налоговики и представители исполнительной власти договорились о сотрудничестве в рамках акции «В отпуск без долгов»
09.07.2019, 15:161 Военно-исторический фестиваль «Прорыв линии «Пантера» состоится 14 июля 09.07.2019, 15:080 Информацию о деятельности областной Кадастровой палаты можно узнать из соцсетей 09.07.2019, 15:032 Борис Елкин: Состояние Ольгинского моста в Пскове - неудовлетворительное 09.07.2019, 14:530 Сопредседатель ЦШ ОНФ Елена Цунаева провела совещание по экологическим проблемам Псковской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список.Как это сделать.