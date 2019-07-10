Экономика

Сотрудники великолукского завода «ЗЭТО» участвуют в форуме «Инженеры» будущего»

В Оренбурге проходит VIII Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего-2019». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе предприятия¸ это мероприятие, ставшее уже традиционным, организовал и проводит Союз машиностроителей России при поддержке ГК Ростех.

Цели и задачи Форума «Инженеры будущего», в котором принимают участие молодые специалисты, ученые, аспиранты и студенты, – популяризация инженерной профессии и вовлечение юношей и девушек технических специальностей в процессы инновационного развития машиностроительного комплекса.

От Псковской области в форуме участвует команда специалистов ЗАО «ЗЭТО» - Вячеслав Ярышкин, Анна Козловская и Илья Щербаков.

Молодые люди, которым выпала честь участвовать в международном форуме «Инженеры будущего» отмечают отличную организацию мероприятия и яркие впечатления от получения практических навыков по многим новым направлениям. «Мы принимаем участие в занятиях по таким темам, как лидерство, инновация, цифровая экономика, маркетинг. Во второй части дня есть возможность посещения круглых столов, которые организуют участники форума. Они проходят как в лекционной, так и в интерактивной форме», - рассказывают представители псковской команды.

Кроме того, участники форума принимают активное участие в развлекательной и спортивной программе форума. Организаторами была организована экскурсия в самые интересные места региона, такие, как Оренбургский заповедник, Национальная деревня и другие.

Добавим, что за восемь лет в Международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего» приняли участие около 14 000 молодых специалистов, ученых, аспирантов и студентов. Его участниками стали молодые инженеры из 400 промышленных предприятий и 85 вузов из 60 регионов Российской Федерации. Возраст участников форума 20-35 лет.