Экономика

«Прасковья Молочкова» приглашает псковичей на дегустацию

В пятницу, 12 июля, с 14.00 до 18.00 в гипермаркете «Империал» состоится дегустация продукции компании «Прасковья Молочкова» (Псковский городской молочный завод).

Покупатели смогут оценить вкус и качество таких продуктов известного местного бренда, как питьевые йогурты в ассортименте, ряженка, бифилайф, снежок, бифидок.

Кроме того, на дегустации будет представлена новинка продуктовой линейки от «Прасковьи Молочковой» - сладкие и соленые творожные пасты следующих вкусов: ваниль, изюм, чернослив, курага, клюква, крыжовник, острая, с зеленью, пряная.

Не упустите возможность попробовать полезные вкусные продукты от «Прасковьи Молочковой»! Ждем вас в ГМ «Империал»!